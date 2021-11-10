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10.11.2021 11:11
Рубрика: Спорт

Жемалетдинов пропустит матчи с Кипром и Хорватией

Текст: Максим Домчев
Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов из-за травмы не сможет сыграть за сборную России в предстоящих матчах отбора ЧМ-2022.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Как стало известно в среду, повреждение, полученное игроком не позволит ему помочь сборной. Во вторник Жемалетдинов не принимал участия в тренировке. Так же отсутствовал и защитник "Спартака" Георгий Джикия.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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"Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока", - приводит РФС слова старшего врача сборной Владимира Хайтина.

11 ноября в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина сыграет с Кипром, а 14 ноября на выезде встретится с Хорватией.

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