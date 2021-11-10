Жемалетдинов пропустит матчи с Кипром и Хорватией

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов из-за травмы не сможет сыграть за сборную России в предстоящих матчах отбора ЧМ-2022.

Как стало известно в среду, повреждение, полученное игроком не позволит ему помочь сборной. Во вторник Жемалетдинов не принимал участия в тренировке. Так же отсутствовал и защитник "Спартака" Георгий Джикия.

"Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока", - приводит РФС слова старшего врача сборной Владимира Хайтина.

11 ноября в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина сыграет с Кипром, а 14 ноября на выезде встретится с Хорватией.