Чемпионат мира по самбо стартует в Ташкенте

В пятницу в Ташкенте стартует чемпионат мира-2021 по самбо и боевому самбо.

- Этот чемпионат войдет в историю как первый, который Международная федерация самбо (ФИАС) проводит после получения постоянного признания Международного олимпийского комитета, - сказал президент ФИАС Василий Шестаков.

Самбист из приблизительно 50 стран примет Ташкент. У мужчин, женщин и в боевом самбо будут разыграны медали в семи весовых категориях. Для неизбалованных денежными призами самбистов установлены денежные призы. Быть может, для теннисистов или хоккеистов они покажутся скромными, и, тем не менее, общий призовой фонд составляет 231 тысячу долларов. Чемпион получит 4 тысячи, 3 тысячи за серебро, 2 - за бронзу. И, конечно, лучшие самбисты сразу продвинутся вверх в мировом рейтинге.

В Ташкенте всем участникам предстоит регулярно сдавать ПЦР-тесты и точно соблюдать все установленные санитарные нормы. Задача организаторов чемпионата, который пройдет в спорткомплексе "Узбекистан", непростая. Но, по словам президента ФИАС Шестакова, Ассоциация самбо Узбекистана сделала все, чтобы и обеспечить безопасность всех аккредитованных на первенстве и провести турнир на высоком уровне.

Прямая трехдневная трансляция поединков - на сайте ФИАС. Свидетельство того, что олимпийское самбо набирает популярность, и прямой показ в эфире всех финалов телеканалом Eurosport.