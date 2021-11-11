ЦСКА прервал рекордную серию поражений, обыграв "Маккаби"

Баскетбольный ЦСКА сумел прервать серию из пяти подряд поражений, переиграв в Евролиге израильский "Маккаби" - 74:73.

Старт ЦСКА в нынешней Евролиге сложно назвать спешным. В последних трех встречах турнира команда Димитриса Итудиса неизменно терпела поражения, еще две осечки у команды случились в Единой лиге ВТБ. Однако специалист заявлял о том, что верит, что черная полоса когда-то прекратится.

В первой четверти шла равная борьба, но гости сумели выиграть этот отрезок с перевесом в два очка. Вторая четверть осталась за ЦСКА - команда Итудиса сумела уйти на большой перерыв с разницей в одно очко.

После перерыва снова небольшое преимущество получили гости. Перед заключительной 10-минуткой они вели 59:58. Но ЦСКА сумел выйти вперед, а затем удержал перевес в одно очко - 74:73.

"В последнее время у нас было много сложных матчей. Игроки справились с давлением, справились с трудностями. Они заслуживают большой похвалы. Это была очень интересная игра. Я не знаю, сколько раз сменялся лидер или сколько раз счёт становился равным, но мы были достаточно спокойными. Нашли сочетание пятерых игроков, которые помогли склонить чашу весов в нашу пользу", - приводит "Чемпионат" слова Итудиса после матча.

Он добавил, что победа была одержана за счет игры в обороне.