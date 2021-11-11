Источник: Туктамышева и Коляда не выступят на турнире в Австрии

Елизавета Туктамышева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. 2017 год. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также призер мирового первенства Михаил Коляда не выступят на турнире в Австрии, который пройдет с 12 по 14 ноября в Граце.

Об этом сообщает "Матч ТВ", со ссылкой на источник, приближенный к Федерации фигурного катания России. Сообщается о том, что Туктамышева, Коляда и Глеб Лутфуллин пропустят турнир в Австрии.

В пятницу спортсмены должны представить новые короткие программы.

В новом сезоне Туктамышева выступила на одном этапе Гран-при в Канаде, где заняла второе место. Коляда также стал серебряным призером на этапе в Турине.