Как достичь углеродной нейтральности и увеличить прибыль завода

Международная арктическая станция "Снежинка" (на фото) - проект российских ученых. Это будет автономный комплекс, созданный на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики. Также в этом году представлен проект по разработке в условиях Крайнего Севера водородных технологий - вплоть до использования для энергоснабжения. В Арктике много воды, пригодной для извлечения топлива. Фото: arctic -mipt.com