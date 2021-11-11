Как достичь углеродной нейтральности и увеличить прибыль завода

В Кузбассе завершилось строительство автодороги в обход города Мариинска
Теперь все поедут по-новому. В Кузбассе завершилось строительство автодороги в обход города Мариинска, начатое еще в 2015 году. Новую трассу с двумя транспортными развязками и железобетонным мостом через реку Кию проложили благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Путь для автомобилистов сократился на 10 километров и почти на 40 минут при увеличении скорости с 60 до 90 километров в час.
Особое внимание уделили безопасности движения. Установили табло переменной информации, метеостанцию с видеокамерой и датчиком учета интенсивности движения.
Современное оборудование входит в автоматизированную систему, которая в режиме реального времени отправляет данные о погоде и состоянии дорожного покрытия в диспетчерскую службу Сибуправтодора.
Сейчас в регионе планируют строительство объезда города Кемерова, через который тоже проходит федеральная трасса.
А в Амурской области до конца года введут в эксплуатацию 7-километровый участок трассы А-360 "Лена". Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" в регионе - огромные деньги и широкий фронт работ.
На ремонт транспортной сети в Амурской области предусмотрено чуть более миллиарда рублей. В нормативное состояние планируется привести 86 километров дорог. Это почти в двадцать раз больше, чем в прошлом году.
Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" входит в нацпроект "Безопасные качественные автомобильные дороги".
Его цель - разгрузить городские улицы, улучшить экологию, связать города России.
В 2021 году протяженность построенных и реконструированных федеральных автодорог составит 98,5 километра. Общая длина проложенных и обновленных трасс - 146,4 километра. На реализацию проекта планируется направить более 270 миллиардов рублей, в том числе 70 миллиардов из внебюджетных источников.
Напомним, что в этом году утвержден обновленный паспорт национального проекта "Безопасные качественные дороги". Документ приведен в соответствие с Указом президента России "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В обновленную структуру вошли два новых федеральных проекта, один из которых - "Развитие федеральной магистральной сети".
В Красноярском крае за два года появилось 26 новых площадок ГТО
К 2030 году до 70 процентов россиян должны систематически заниматься физкультурой и спортом. И для этого им надо создать все условия.
Такую задачу ставит перед российскими регионами федеральный проект "Спорт - норма жизни", который является частью национального проекта "Демография".
Деревня Соколово расположена в верховьях реки Сепыч, здесь проживает около 800 человек. И они очень довольны, что у них появилась новая спортивная площадка. Здесь занимаются не только дети и молодежь. Поиграть в волейбол или футбол приходят и те, кто постарше, даже пенсионеры.
"В этом году в Пермском крае было запланировано обустройство 41 открытой универсальной спортивной площадки, - говорит Татьяна Чеснокова, региональный министр физической культуры и спорта. - Многие из них уже работают". Началось строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Перми и Пермском районе.
В Красноярском крае, в поселке Козулька недавно торжественно открыли современную спортплощадку для подготовки и сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Объект не маленький - это целый комплекс под открытым небом, на строительство которого из федерального бюджета было выделено более 3,2 миллиона рублей.
Здесь есть все необходимое, чтобы подготовиться и сдать нормативы ГТО - гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья, силовые и кардиотренажеры.
На каждом тренажере - специальный QR-код, благодаря которому можно скачать комплекс необходимых упражнений. Все доступно и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сразу после открытия площадку протестировали школьники. Чувствуется, пустовать она не будет. Ребята намерены заниматься не только на уроках физкультуры, но и в свободное время. Ведь за выполнение нормативов ГТО можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз.
"Я очень ждала этого открытия, потому что очень люблю спорт, - призналась ученица Козульской школы Надежда Сергеенко. - Всегда хотела сдать нормативы ГТО. Сейчас у меня эта возможность появилась". И не только у нее.
За два предыдущих года в рамках нацпроекта "Демография" и федерального проекта "Спорт - норма жизни" в Красноярском крае было возведено 26 площадок ГТО.
В Екатеринбурге современные автобусы на 70% обновят автопарк
Современные автобусы на 70 процентов обновят автопарк общественного транспорта. Чтобы показать во всей красе и мощности это пополнение - не хватило даже главной площади. Она вместила только половину новобранцев, прибывших в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".
Область вошла в состав 13 регионов, победивших в конкурсе на федеральную поддержку и софинансирование 60 процентов стоимости машин. Как показал опрос, экологичность а, комфорт и отсутствие кондуктора больше всего приглянулись пассажирам.
А в Саратове с прошлого лета начали ходить низкопольные троллейбусы "Адмирал" с увеличенным автономным ходом. Электротранспорт был приобретен по лизингу тоже в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На новых "Адмиралах" установлена разработанная инженерами России литиево-ионная батарея, которой хватает пройти на автономном ходу 12-20 километров. "Специально ждал на остановке новый троллейбус, было интересно. Обратил внимание на USB-разъемы для зарядки гаджетов, кондиционер, что очень важно для нашего климата", - поделился саратовец Антон Смирнов.
Оценили удобство "Адмиралов" и самарцы во время аномальной жары этим летом - система кондиционирования работала без сбоев. Даже выходить на улицу не хотелось.
Новая техника оборудована для маломобильных граждан: есть устройства для кресла, много кнопок оповещения, двери открываются только при полной остановке. Троллейбусы оснащены системами видеонаблюдения, мониторинга дорожной ситуации. Для пассажиров с детьми предусмотрены удобные откидные места. Салон рассчитан на 96 человек.
Водитель Сергей Кирюшкин на троллейбусах работает более 16 лет. Он поделился впечатлениями от новой техники: "Троллейбус идет мягко, управление легкое. Обогрев стекла, зеркал. Печка кабины работает в восьми положениях. Есть датчики света: чем темнее на улице, тем светлее становится в салоне. Авторежим есть и на ходовые огни, на фары, габариты. Удобно сделан задний ряд сидений: три дополнительных поставили. Четыре отопителя в салоне, а раньше было три".
Краснодарский консервный завод поднял выручку на 60 миллионов рублей
Завод поднял выручку на 60 миллионов рублей. Таких показателей удалось достичь благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда".
В рамках программы эксперты Федерального центра компетенций вместе с рабочей группой завода нашли потери в производстве по всему потоку - от склада сырья до хранилища с готовой продукцией. Пилотным стал участок, где изготавливают томатную пасту. В итоге время ее производства сократили с 344 до 215 часов, а выработку увеличили на 46 процентов.
- К примеру, раньше на настройку линии и установку дозирования уходило 40 минут, - рассказывает начальник производственного цеха Карен Петросян. - Сократили этот интервал до 15 минут. Также удалось уменьшить стоимость переработки кукурузы.
Краснодарский консервный завод основан в 1996 году. Свои площади для выращивания овощей и производственные линии дали предприятию возможность отправлять на прилавки консервы от экономкласса до класса люкс. Выпускаются как традиционные виды продукции (фасоль, зеленый горошек, кабачковая икра), так и "деликатесы" (черемша, грузди, шампиньоны, маслята).
В нацпроект завод вошел в 2020 году, и в ближайшее время планирует внедрить систему бережливого производства в других подразделениях.
К реализации нацпроекта приступили в компании "Плодовое" в Ейске, где выращивают фрукты. Сотрудники агрохозяйства прошли курс тренингов по бережливому производству.
- Пилотным потоком выбрали процесс приемки, хранения, фасовки и отгрузки яблок. После всех улучшений участок станет эталонным. А опыт бережливых технологий будут тиражировать на все производство, - рассказал руководитель проекта Регионального центра компетенций Краснодарского края Эдуард Быков. Участие в нацпроекте для хозяйства стало закономерным этапом развития. На его площади в 951 гектар ежегодно убирают более 10 тысяч тонн яблок, 1,2 тысячи тонн черешни и 300 тонн сливы. Также в садах выращивают абрикосы, алычу и вишню. Все фрукты поставляют в федеральные торговые сети России - от Москвы до Новосибирска.
Тепличный комбинат "Трубичино" станет четвертым новгородским предприятием, на котором будет проходить работа по улучшению организации труда. Вместе с ним уже отобраны "Новгородский бекон", Окуловская бумажная фабрика и "ПФК-сервис". В то же время "Трубичино" будет первым сельскохозяйственным предприятием в регионе, вступившим в проект "Производительность труда".
Комбинат работает по уникальной технологии. Овощи здесь растут на торфогрунте, в котором много полезных элементов. И благодаря этому овощи приобретают отменный вкус, уверяет директор Новгородского центра развития инноваций и промышленности Константин Харламов.
В Саратовской области пенсионеры-волонтеры помогают семьям в трудной ситуации
Для предпринимателя из Краснодарского края Вячеслава Лисицына это был скорее праздник всей семьи, а не его одного. Общими усилиями Лисицыным удалось создать собственное производство экосладостей. Сначала купили небольшой дом с фруктовым садом и начали делать сладости из натуральных продуктов.
Но чтобы развиваться дальше, не хватало финансов и знаний. Вячеслав обратился в центр "Мой бизнес", который в Краснодаре работал в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Нам помогли решить сразу несколько проблем, - рассказывает глава семьи. - Помогли получить сертификат на продукцию, зарегистрировать товарный знак. Пройти обучение". Семья Лисицыных открыла цех в Краснодаре. В ближайших планах - собственные фирменные магазины.
У каждого папы - свое дело. В небольшом городе Красный Кут Саратовской области пенсионеры-волонтеры помогают семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Александр Цыкало - один из них. Сына вырастил, теперь другим помогает. Участвует в проекте "Дедушка на час". Первый раз, вместе с волонтером Надеждой он навестили многодетную семью, где мама одна воспитывает пятерых детей. Пока Цыкало устранял протечку в санузле, Надежда напекла вкусных блинов.
Серебряные волонтеры из Красного Кута в шутку называют себя "МЧС", потому что всегда готовы прийти на помощь. В движении волонтеров участвует полторы тысячи саратовцев старшего возраста.
Отцу Сергею Смолькину из Шелаболихинского района Алтайского края тоже скучать некогда. В мае у Елены и Сергея родился восьмой ребенок. Малышку назвали Вероника. Теперь в семье пять девочек и трое мальчиков. "Мы мечтали о большой семье и рады, что государство нас поддерживает, - говорит Елена. - С появлением Вероники нам назначили ежемесячные выплаты за рождение третьего или последующего ребенка. А ранее в соцзащите мы оформили выплаты на детей до трех лет и с трех до семи. У нас в этом возрасте их трое".
Выплаты на ребенка в Алтайском крае по нацпроекту "Демография" составляют 10 тысяч 611 рублей в месяц.
Сахалинская область может достичь углеродной нейтральности к 2024 году
"Уже подписано и реализуется соглашение между "Росатомом" и Air Liquide о строительстве на Сахалине завода по крупнотоннажному производству водорода, - сообщил "РГ" губернатор области Валерий Лимаренко. - Подписан договор с "Газпромом" о выделении метана для производства 30 тысяч тонн водорода в год. Он пойдет на экспорт и на внутреннее потребление, в частности, будет использоваться на железнодорожном транспорте".
Соглашение между "Трансмашхолдингом", "Росатомом" и РЖД тоже заключено. Уже удалось наладить разработку и передачу модельных образцов по водородной тематике индустриальным партнерам на производство. Об этом "РГ" рассказал руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Новые и мобильные источники энергии" Юрий Добровольский. Центр создан на базе Института проблем химической физики РАН в Черноголовке.
Однако, предупреждают эксперты, для создания полноценной водородной экономики в России требуются масштабные исследования и практическая отработка научных идей.
В этом году в Научно-образовательном центре мирового уровня (НОЦ) "Север - территория устойчивого развития" был представлен проект по запуску технологической платформы по разработке и апробации в условиях Крайнего Севера водородных технологий полного цикла. Извлечения, хранения и использования водорода для энергоснабжения.
В Арктике более чем достаточно воды, которая пригодна для извлечения готового топлива. На Сахалине же сырьем для водородной энергетики видят в первую очередь природный газ. И создают здесь новые компетенции. "Мы ориентируемся и на потребности региона, и на международную повестку, - подчеркнула врио ректора Сахалинского госуниверситета Мария Ганченкова. - Строительство водородного кластера потребует новых специалистов, будет привлекать сюда людей".
Требованием времени становится и открытие на базе госуниверситета Центра компетенций перспективной энергетики. "Ключевыми направлениями его деятельности будут водородная энергетика и возобновляемые источники энергии,- отметил замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгений Гетц. - В задачи Центра компетенций входят подготовка молодых специалистов, разработка технологий водородной энергетики, мониторинг результатов внедрения этих новаций и развитие полигонов.
Между тем в Сахалинском госуниверситете в партнерстве с Институтом проблем химической физики РАН открылась лаборатория электрохимических источников для возобновляемой энергетики. Упор в ее работе планируют сделать на создании новых накопителей энергии для Сахалина и Курил на основе солнечных батарей и ветрогенераторов. А также на изучении накопления и потребления водорода.
"Таким образом, Сахалинская область имеет все предпосылки для достижения углеродной нейтральности к 2024 году, - считает Валерий Лимаренко. - Она станет пилотным регионом в сфере водородной энергетики и перейдет к торговле углеродными единицами".
Справка "РГ"
В рамках нацпроекта "Наука и университеты" получил субсидии на открытие шести молодежных научных лабораторий НОЦ "Север - территория устойчивого развития" .
Проекты НОЦ направлены на развитие арктических регионов, что поможет раскрыть экономический потенциал северных областей и создать новые рабочие места. А усиление экономики севера повлияет на экономику всей страны.
В Ямало-Ненецком АО началось строительство автономной международной арктической станций "Снежинка". Тематика октября Года науки и технологий, напомним, была посвящена энергетике будущего.