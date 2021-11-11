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11.11.2021 02:15
Рубрика: Спорт

Мазепин о специфике Гран-при Бразилии

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии, который состоится в ближайший уик-энд.
Никита Мазепин еще не гонялся в Бразилии, но изучал видео с бортовых камер болидов, и понял, что трасса там быстрая. Фото: РИА Новости Никита Мазепин еще не гонялся в Бразилии, но изучал видео с бортовых камер болидов, и понял, что трасса там быстрая. Фото: РИА Новости
Никита Мазепин еще не гонялся в Бразилии, но изучал видео с бортовых камер болидов, и понял, что трасса там быстрая. Фото: РИА Новости

Специфика гонки состоит в том, что в Сан-Паулу в последний раз в этом сезоне в программу будет включен квалификационный спринт - короткий и динамичный заезд на 100 километров без пит-стопов, который длится 25-30 минут. Порядок финиша в спринте определит стартовую решетку основной гонки Гран-при. С этим форматом пилоты познакомились на трассах в Сильверстоуне и Монце. Но поможет ли этот опыт Мазепину?

Фото: AP Photo/Fernando Llano
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- Мне нравятся этапы со спринтами. Проблема заключается в том, что на них у тебя очень мало времени для адаптации к трассе, а так как я никогда не был в Бразилии, то это станет для меня серьезным испытанием. Однако тут ничего нельзя изменить, условия одинаковые для всех, и я намерен выложиться по максимуму, - цитирует Мазепина пресс-служба "Хааса". - Сейчас мне сложно давать какие-либо комментарии. Я смогу лучше описать трассу, когда проедусь по ней. Пока я видел только записи, сделанные бортовыми камерами болидов, так что будет здорово самому с ней познакомиться. Похоже, трасса очень быстрая, но там есть и медленные участки, так что нас ждет интересное испытание. А вообще прекрасно, что мы знакомимся со всеми этими автодромами в разных странах мира. Трассы в Мексике и Бразилии обладают своим уникальным характером, и здорово, что мне, молодому гонщику, предстоит там пилотировать, потому что это моя работа.

Возвращаясь к Гран-при Мексики, напомним, что на автодроме в Мехико Мазепин стал 18-м из-за сходов двух пилотов. При этом его партнер, немец Мик Шумахер, оказался одним из этих неудачников. Лучшим был Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Второе место занял Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" . Замкнул тройку лучших еще один гонщик "Ред Булл" Серхио Перес.

Благодаря победе на автодроме в Мехико лидер общего зачета Ферстаппен увеличил отрыв от ближайшего преследователя, семикратного и действующего чемпиона "Формулы-1" Хэмилтона до 19 очков (312,5 очка против 293,5). На третьей позиции идет Валттери Боттас, который также рулит "Мерседесом" (185).

На трассе в Сан-Паулу классная старт финишная прямая, где случались и классические дуэли, и аварии

Помимо Гран-при Бразилии, в календаре осталось три этапа: в Дохе (19-21 ноября), Джидде (3-5 декабря) и Абу-Даби (10-12 декабря).

Между тем

Даниил Квят, который ранее выступал в "Ф-1", а сейчас является тест-пилотом "Альпин", не заинтересован в переходе в "Формулу-Е". Об этом в своем "Твиттере" сообщил мексиканский автоспортивный журналист Ихакбек Лопес: "Квяту не нравится этот чемпионат, и он пойдет туда, только если получит подходящее предложение. Скорее, он рассмотрит переход в WEC. Ему нравится IndyCar, и он хотел бы получить шанс там".

Спорт Формула-1