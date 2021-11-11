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11.11.2021 02:00
Рубрика: Спорт

Мировая легенда гимнастики получила престижную награду

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
Легенда мировой художественной гимнастики, олимпийская чемпионка Алина Кабаева получила престижную награду 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на организаторов.
Всегда грациозная Алина Кабаева - ярчайший пример гармонии спорта высших достижений и красоты. Фото: РИА Новости Всегда грациозная Алина Кабаева - ярчайший пример гармонии спорта высших достижений и красоты. Фото: РИА Новости
Всегда грациозная Алина Кабаева - ярчайший пример гармонии спорта высших достижений и красоты. Фото: РИА Новости

Врученная многократной чемпионке мира Кабаевой награда фактически является аналогом "Оскара" в мире спортивного кино и телевидения.

Фото: Getty Images
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Торжественная церемония награждения состоялась в итальянском Милане. Алина Кабаева получила премию "Венок почета" ("Excellence Guirlande d Honneur") за значительную роль в популяризации спорта, продвижение этических и культурных ценностей.

Очередной фестиваль Sport Movies & TV 2021 традиционно был организован созданной в 1983 году Международной федерацией спортивного кино и телевидения (FICTS), объединяющей представителей 125 стран мира.

В качестве президента эту авторитетную организацию возглавляет член комиссии МОК по культуре и олимпийскому наследию 78-летний итальянец Франко Аскани. Интересно, что в 2019 году один из своих "челлендж-фестивалей" FICTS провела в нашей стране, в Липецке.

Нынешний, 39-й по счету, главный ежегодный фестиваль Международной федерации спортивного кино и телевидения продлится в Милане до 14 ноября включительно.

Ранее лауреатами различных премий фестивалей FICTS становились многие известные атлеты, в том числе и российская двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

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