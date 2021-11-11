Мировая легенда гимнастики получила престижную награду

Всегда грациозная Алина Кабаева - ярчайший пример гармонии спорта высших достижений и красоты. Фото: РИА Новости

Врученная многократной чемпионке мира Кабаевой награда фактически является аналогом "Оскара" в мире спортивного кино и телевидения.

Торжественная церемония награждения состоялась в итальянском Милане. Алина Кабаева получила премию "Венок почета" ("Excellence Guirlande d Honneur") за значительную роль в популяризации спорта, продвижение этических и культурных ценностей.

Очередной фестиваль Sport Movies & TV 2021 традиционно был организован созданной в 1983 году Международной федерацией спортивного кино и телевидения (FICTS), объединяющей представителей 125 стран мира.

В качестве президента эту авторитетную организацию возглавляет член комиссии МОК по культуре и олимпийскому наследию 78-летний итальянец Франко Аскани. Интересно, что в 2019 году один из своих "челлендж-фестивалей" FICTS провела в нашей стране, в Липецке.

Нынешний, 39-й по счету, главный ежегодный фестиваль Международной федерации спортивного кино и телевидения продлится в Милане до 14 ноября включительно.

Ранее лауреатами различных премий фестивалей FICTS становились многие известные атлеты, в том числе и российская двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.