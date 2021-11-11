Наш чемпион Европы по баскетболу точно бросает в лиге Ирана

Перед началом нынешнего сезона-2021/22 на рынке свободных агентов в баскетболе появилось много наших титулованных, но уже возрастных игроков, не имеющих контракта с каким-либо из клубов Единой лиги. Первым полноценно трудоустроился Антон Понкрашов.

Чемпион Европы-2007 и бронзовый призер Олимпиады-2012 вторую часть прошлого сезона выступал за подмосковные "Химки", которые теперь из-за сокращения спонсорского финансирования играют во втором дивизионе.

Понкрашов принял предложение из Ирана и защищает цвета клуба "Назмаваран" из города Сирджан на юге страны. В команде есть еще один легионер - серб Никола Драгович, десять лет назад выступавший в родном для Понкрашова питерском "Спартаке".

Россиянин теперь лидер "Назмаварана" по результативности. В одном из нескольких уже проведенных матчей иранской лиги Антон отличился 30 набранными очками.