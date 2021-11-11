Представлен новый маршрут ралли "Шелковый путь"

Организаторы крупнейшего ралли-рейда Евразии "Шелковый путь", долгое время державшие в секрете детали всех приготовлений, наконец представили маршрут гонки 2022 года. При его составлении далеко не последнюю роль сыграл исторический аспект. В честь 350-летия со дня рождения императора Петра I ралли соединит десять регионов Российской Федерации, многие из которых неразрывно связаны с его именем.

"Шелковый путь" стартует 6 июля в Астрахани и финиширует 16 июля в Москве. Гонка пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград. Общая протяженность маршрута составит 4380 километров, из которых 2800 километров - спецучастки. К соревнованию будут допущены участники на всех видах техники: мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики.

Владимир Чагин, семикратный победитель "Ралли Дакар" в классе грузовиков, руководитель гоночной команды "КАМАЗ-мастер" и руководитель проекта "Шелковый путь", считает, что это будет уникальное и увлекательное приключение.

- Что делает "Шелковый путь" особенным? То, что каждый год участники гонки преодолевают совершенно новый маршрут, который никогда не повторяется, - приводит слова Чагина официальный сайт ралли-рейда. - Не станет исключением и гонка 2022 года - ее дистанция откроет для каждого участника много нового. Предупреждаю сразу: будет интересно, но очень сложно. Хотя именно такие вызовы и привлекают спортсменов со всего мира.