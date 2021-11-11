За наезд на полицейского задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова

В московском аэропорту Шереметьево задержаны двоюродный брат бывшего чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов со своим товарищем Камалом Идрисовым. В управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу подтвердили факт задержания двоих мужчин 1998 года рождения, которые прибыли в Москву из Махачкалы. Правда, при этом их имена в управлении не уточнили.

Известно, что задержали их за причинение телесных повреждений сотруднику полиции в Республике Дагестан. Как выяснилось, на КПП "Аэропорт" Каспийска они сбили на автомобиле полицейского и даже это не заметили. Что немудрено - в этот момент они в салоне машины делали селфи.

Сейчас они доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор временного содержания.

Напомним, Усман Нурмагомедов - боец смешанных боевых искусств, чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017.