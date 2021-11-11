Красноярец стал чемпионом мира по троеборью в Норвегии

В Ставангере (Норвегия) прошел открытый чемпионат мира по троеборью - World Open Men's Championships. Золотую медаль соревнований завоевал представитель Красноярского края Сергей Гладких.

В трех упражнениях - приседе, жиме лежа и становой тяге - заслуженный мастер спорта из Сибири взял лишь одну из малых медалей. Однако на дистанции в целом Сергей Гладких оказался лучше конкурентов, завоевав чемпионский титул, рассказала пресс-служба правительства Красноярского края.

Благодаря этой победе Гладких получил путевку на XI Всемирные игры. Они состоятся летом 2022 года в Бирмингеме (Алабама, США).