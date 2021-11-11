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11.11.2021 10:58
Рубрика: Спорт

Красноярец стал чемпионом мира по троеборью в Норвегии

Текст: Дмитрий Машуков

В Ставангере (Норвегия) прошел открытый чемпионат мира по троеборью - World Open Men's Championships. Золотую медаль соревнований завоевал представитель Красноярского края Сергей Гладких.

Фото: Facebook.com/vlasovtv
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В трех упражнениях - приседе, жиме лежа и становой тяге - заслуженный мастер спорта из Сибири взял лишь одну из малых медалей. Однако на дистанции в целом Сергей Гладких оказался лучше конкурентов, завоевав чемпионский титул, рассказала пресс-служба правительства Красноярского края.

Благодаря этой победе Гладких получил путевку на XI Всемирные игры. Они состоятся летом 2022 года в Бирмингеме (Алабама, США).

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