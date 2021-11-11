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11.11.2021 20:00
Рубрика: Спорт

В Красноярском крае за два года появилось 26 новых площадок ГТО

Текст: Константин Бахарев, Дмитрий Лапин
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
В октябре в Козульском районе Красноярского края открыли сразу три спортивные площадки. Появилась она и в деревне Соколово в Пермском крае. А в Краснокамске идет реконструкция стадиона "Россия".
В Светлом под Калининградом открыли универсальный спорткомплекс "Атлант". Здесь можно проводить тренировки по семи видам спорта. Фото: Пресс-служба администрации Калининградской области

К 2030 году до 70 процентов россиян должны систематически заниматься физкультурой и спортом. И для этого им надо создать все условия.

Такую задачу ставит перед российскими регионами федеральный проект "Спорт - норма жизни", который является частью национального проекта "Демография".

Деревня Соколово расположена в верховьях реки Сепыч, здесь проживает около 800 человек. И они очень довольны, что у них появилась новая спортивная площадка. Здесь занимаются не только дети и молодежь. Поиграть в волейбол или футбол приходят и те, кто постарше, даже пенсионеры.

"В этом году в Пермском крае было запланировано обустройство 41 открытой универсальной спортивной площадки, - говорит Татьяна Чеснокова, региональный министр физической культуры и спорта. - Многие из них уже работают". Началось строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Перми и Пермском районе.

В Красноярском крае, в поселке Козулька недавно торжественно открыли современную спортплощадку для подготовки и сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Объект не маленький - это целый комплекс под открытым небом, на строительство которого из федерального бюджета было выделено более 3,2 миллиона рублей.

Здесь есть все необходимое, чтобы подготовиться и сдать нормативы ГТО - гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья, силовые и кардиотренажеры.

На каждом тренажере - специальный QR-код, благодаря которому можно скачать комплекс необходимых упражнений. Все доступно и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Антон Мелентьев
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Сразу после открытия площадку протестировали школьники. Чувствуется, пустовать она не будет. Ребята намерены заниматься не только на уроках физкультуры, но и в свободное время. Ведь за выполнение нормативов ГТО можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз.

"Я очень ждала этого открытия, потому что очень люблю спорт, - призналась ученица Козульской школы Надежда Сергеенко. - Всегда хотела сдать нормативы ГТО. Сейчас у меня эта возможность появилась". И не только у нее.

За два предыдущих года в рамках нацпроекта "Демография" и федерального проекта "Спорт - норма жизни" в Красноярском крае было возведено 26 площадок ГТО.

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