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11.11.2021 15:16
Рубрика: Спорт

Сборная России сыграет против Кипра в красной форме

Текст: Максим Домчев
В четверг в Санкт-Петербурге сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата мира 2022 года против команды Кипра. Начало встречи - в 20:00 по московскому времени.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Как сообщает РФС, российская команда в этом матче выйдет на поле в красной форме. Ожидается, что на игре будут присутствовать 13 тысяч болельщиков.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Кипр

Встречу рассудит бригада арбитров из Польши во главе с Даниэлем Стефанским.

После восьми туров сборная России занимает первое место в группе, набрав 19 очков. На втором месте Хорватия - 17 очков. И при благоприятном исходе уже в четверг россияне могут гарантировать себе путевку в финальную часть ЧМ-2022.

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