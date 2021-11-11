Сборная России сыграет против Кипра в красной форме

Как сообщает РФС, российская команда в этом матче выйдет на поле в красной форме. Ожидается, что на игре будут присутствовать 13 тысяч болельщиков.

Встречу рассудит бригада арбитров из Польши во главе с Даниэлем Стефанским.

После восьми туров сборная России занимает первое место в группе, набрав 19 очков. На втором месте Хорватия - 17 очков. И при благоприятном исходе уже в четверг россияне могут гарантировать себе путевку в финальную часть ЧМ-2022.