Россия уступила Финляндии в стартовом матче Кубка Карьяла

Сборная России, составленная из молодых игроков, в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, проиграла финским хоккеистам - 0:3.

В четверг сборная России в Хельсинки играла против Финляндии на первом этапе Евротура. Команда, которую возглавляет Олег Браташ, составлена из молодых игроков. Один из них - форвард Матчей Мичков побил рекорды Владислава Третьяка и Александра Овечкина, дебютировав в национальной команде в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней.

В первом периоде командам не удалось отличиться. Команды действовали на равных, но сказался недостаток опыта - россияне чаще удалялись, а более опытные финны дважды наказали за это во втором периоде. При игре 5 на 4 отличился Харри Песонен, а Миро Аалтонен реализовал преимущество в два игрока. Точку в матче в третьем периоде поставил Валттери Филппула, который еще недавно играл в НХЛ.