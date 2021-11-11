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11.11.2021 01:56
Рубрика: Спорт

Россияне привезли на Кубок Карьяла экспериментальный состав

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
Сборная России 11 ноября начинает выступление на первом этапе хоккейного Евротура, финском Кубке Карьяла. Соперником наших в первом матче на "Хартвалл Арене" в Хельсинки станут хозяева льда.
Как и в прошлом году, на Кубке Карьяла россияне сделают ставку на молодежь. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Как и в прошлом году, на Кубке Карьяла россияне сделают ставку на молодежь. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Как и в прошлом году, на Кубке Карьяла россияне сделают ставку на молодежь. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В прошлом году Россия удивила всех, выставив на взрослый турнир фактически молодежную сборную. Некоторые из конкурентов даже обвинили нас в профанации Евротура. Впрочем, критики быстро умолкли после того, как "молодежка" выиграла все три матча с общим счетом 11:3.

Фото: Getty Images
Олег Знарок назначен консультантом сборной России по хоккею

Нынешний состав тоже экспериментальный, а во главе команды снова наставник "молодежки", Олег Браташ, сменивший на этом посту Игоря Ларионова. Но молодежным его не назовешь: костяк этой сборной - игроки 22-24 лет. "Нужно и кандидатов в молодежную сборную проверить и кандидатов на Олимпиаду посмотреть. Поэтому приняли такое компромиссное решение по составу", - объяснил Браташ.

Правда, трудно представить, кто из этих парней реально может усилить команду, которая поедет в Пекин. Чтобы попасть на Олимпиаду, им придется прыгнуть совсем уж выше головы. Впрочем, учитывая традиционные проблемы сборной России с центрфорвардами, произойти может всякое. В любом случае слова о кандидатах в Пекин - отличный мотивационный ход. Можно представить, как теперь парни будут грызть лед, лишь бы произвести впечатление на тренерский штаб.

И все же гораздо больше в нынешней сборной кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира. Среди них наиболее любопытна фигура 16-летнего Матвея Мичкова. Если он выйдет на лед, то побьет рекорд Александра Овечкина, который дебютировал за взрослую сборную в возрасте 17 лет 11 месяцев и 5 дней. К слову, сам суперфорвард уже поздравил коллегу с вызовом. "Матвей, привет! Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего. Работай, у тебя все получится", - написал Овечкин в соцсетях.

А теперь о том, с кем россиянам предстоит иметь дело в Хельсинки. Самый серьезный соперник у нас сегодня: на домашний этап финны предсказуемо вызвали сильнейших игроков, из тех, что выступают в Континентальной хоккейной лиге и других европейских чемпионатах. Шведы из КХЛ позвали только голкипера СКА Ларса Юханссона, а в основном команда составлена из игроков, выступающих в Швеции и Швейцарии. Впрочем, среди них есть хоккеисты, отметившиеся и в КХЛ. Еще меньше знакомых имен у чехов. Из Континентальной хоккейной лиги вызваны лишь трое.

Одним словом, россиянам будет непросто, но повторить достижение годичной давности им вполне по силам.

Между тем

Консультант сборной России Олег Знарок не поможет на Кубке Карьяла и.о. главного тренера команды Олегу Браташу. Из-за признаков ОРВИ специалист покинул расположение сборной.

"Да, действительно, Олег Валерьевич улетел в Петербург из-за болезни и продолжит работу в удалённом режиме", - сообщили в пресс-службе ФХР.

Где будем смотреть

11 ноября, четверг, "Матч ТВ"

19.30. Финляндия - Россия. Прямая трансляция.

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