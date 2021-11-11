Российские теннисистки поднялись в рейтинге ITF

Женская сборная России по теннису после победы в Кубке Билли Джин Кинг поднялась на четыре строчки в рейтинге и переместилась с седьмого места на третье.

Сборная Швейцарии, которую россиянки обыграли в финале, также совершила большой рывок: с 15-й позиции на восьмую.

Впервые в истории рейтинг, в котором учитываются выступления сборных за четыре года, но последние результаты идут с более высоким коэффициентом, возглавила сборная Австралии (1055,5 очка). Следом расположились француженки, которые совсем немного опережают наших теннисисток (1038,17 против 1035,74).

- Это была историческая победа, - приводит слова капитана сборной России Игоря Андреева пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF). - Я горжусь девчонками, они стали настоящей командой.

Согласно регламенту россиянки и швейцарки автоматически получили путевки в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2022 года.