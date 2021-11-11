Сборная России разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022

- Да что там киприоты? Главное - Хорватия, - примерно такие мысли посещали болельщиков и экспертом перед сегодняшней игрой. Все прекрасно понимали, что аутсайдера группы мы обязаны побеждать, даже несмотря на определенные проблемы с составом.

Такие настроения указывали на то, что матч с островитянами не вызовет среди болельщиков должного ажиотажа. Но здесь нас ждал приятный сюрприз: уже за полтора часа до начала игры люди стали подходить к красавцу-стадиону в Санкт-Петербурге, окрашенному в российский триколор. Матчевая атрибутика распродавалась на ура, особенно - шарфы с изображением Карпина. Тепло главного тренера сборной приветствовали и во время объявления составов.

Не секрет, что в матчах с соперником, уступающим в классе, очень важно забить быстрый мяч. Так и случилось: уже на шестой минуте с передачи Смолова отличился Ерохин. Открыв счет, россияне чуть успокоились, что явно не понравилось Карпину, который активно жестикулировал на бровке, а порой и вовсе переходил на крик. До перерыва хозяева создали еще несколько моментов, но довести их до ума так и не удалось. Зато во втором тайме россияне просто смяли соперника, забив аж три мяча за 17 минут: отличились Смолов, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин. Последние два мяча забили Антон Заболотный и Ерохин - 6:0.

Благодаря сегодняшней победе Россия останется лидером группы "Н" вне зависимости от результата матча Мальта - Хорватия, который начнется в 22:45 по московскому времени. На данный момент в активе наших футболистов 22 очка, у представителей Балкан - 17. В последнем туре квалификации команда Карпина сыграет в Сплите против хорватов.