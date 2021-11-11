Сборная России уже 11 ноября может пробиться в финальную стадию ЧМ-2022

Новости

В Гидрометцентре предупредили о скором приближении зимы 02:46
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори 02:10
Байден сообщил о слишком высоких ценах на потребительские товары в США 01:40
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве 01:15
Полиция задержала двух жителей Варшавы за перевозку мигрантов-нелегалов 01:02
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора 00:20
ЛНР: Киев выразил желание покупать уголь из Донбасса 10.11.2021
Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня 10.11.2021
При обстреле боевиков ранен военнослужащий армии Сирии 10.11.2021
На Украине рекордно подорожало сало 10.11.2021
В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин 10.11.2021
ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори 10.11.2021
В Карабахе открыли памятник миротворцу 10.11.2021
Воробьев допустил возможность обязательной вакцинации в Подмосковье 10.11.2021
Российские саперы продолжат разминирование в Лаосе 10.11.2021
Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу 10.11.2021
В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота 10.11.2021
Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг 10.11.2021
В Москве мужчина обстрелял сотрудника ФСИН 10.11.2021
РФ не примет участия в виртуальной встрече глав МИД по борьбе с COVID-19 10.11.2021
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную 10.11.2021
Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде 10.11.2021
Джикия сможет сыграть за сборную России против Кипра и Хорватии 10.11.2021
Названы даты выхода "Неудержимых 4" и экранизации Borderlands в России 10.11.2021
Стало известно, по чьей вине произошло ДТП с актрисой Еленой Сафоновой 10.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
11.11.2021 01:51
Рубрика: Спорт

Сборная России уже 11 ноября может пробиться в финальную стадию ЧМ-2022

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
В четверг в Санкт-Петербурге сборная России проведет предпоследний матч в отборочном турнире чемпионата мира-2022. В соперниках у команды Валерия Карпина будет Кипр.
В гостях наши не без труда одолели киприотов со счетом 2:0. Сегодня такой результат нас вполне устроит. Фото: РИА Новости В гостях наши не без труда одолели киприотов со счетом 2:0. Сегодня такой результат нас вполне устроит. Фото: РИА Новости
В гостях наши не без труда одолели киприотов со счетом 2:0. Сегодня такой результат нас вполне устроит. Фото: РИА Новости

К ключевым встречам в борьбе за путевку на первенство планеты в Катаре россияне достаточно неожиданно подошли в роли лидеров своей группы. Воспользовавшись осечкой хорватов, не сумевших одолеть дома Словакию (2:2), и обыграв в свою очередь Словению (2:1), наши поднялись на первое место. Попутно команда Карпина гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах. Но лучше, конечно, не доводить до них дело.

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную

Глупо отрицать, что Россия в любом состоянии сильнее киприотов. Тем не менее недооценивать островитян тоже не стоит. Еще свежи в памяти воспоминания о матче в Никосии, где мы хоть и выиграли (2:0), но последние полчаса хозяева не позволяли гостям переходить за центр поля. "Мягко говоря, недоволен нашими действиями", - признался тогда Карпин.

К слову, для самого Валерия Георгиевича противостояние с Кипром в какой-то степени является принципиальным. В свое время Карпина больше года не вызывали в сборную после сенсационной ничьей с киприотами в матче отборочного цикла чемпионата мира-1998. После той встречи Борис Игнатьев перестал доверять Карпину и его одноклубнику по "Сельте" Александру Мостовому. Россияне завершили квалификацию на втором месте, а затем уступили в стыках итальянцам.

С тех пор пути нашей команды с Кипром пересекались четырежды, и всегда оказывалась сильнее. Впрочем, как уже было отмечено ранее, сейчас не та ситуация, чтобы расслабляться и не воспринимать соперника всерьез. Понимает это и Карпин.

- Как так сделать, чтобы игроки выбросили из головы мысли о матче с Хорватией в воскресенье? Что бы я ни говорил, возможно, что-то такое у них в подсознании присутствует. Риск есть, но надо его минимизировать. Каким образом? Разговорами. Как еще? По голове, что ли, бить? - откровенничал рулевой нашей сборной.

Есть вариант, при котором Россия выйдет напрямую на чемпионат мира уже сегодня. Это произойдет в том случае, если наши одолеют Кипр, а хорваты сыграют вничью или уступят в гостях Мальте. В таком случае перед выездом в Сплит команда Карпина будет опережать представителей Балкан либо на четыре, либо на пять очков. Если же сенсаций не случится и лидеры группы наберут в четверг по три очка, то судьба первой строчки решится в их схватке в воскресенье: при таких раскладах россиян в Хорватии устроит и ничья, а хозяевам нужна будет только победа.

Наша команда досрочно оформит путевку в Катар в случае победы над Кипром и осечки Хорватии в матче с Мальтой

Как добиваться результата в важнейшие моменты, прекрасно знает Денис Колодин. Бывший защитник нашей сборной, бронзовый призер Евро-2008 в интервью "РГ" заявил, что он не сомневается в участии российской команды на чемпионате мира.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Джикия сможет сыграть за сборную России против Кипра и Хорватии

Несмотря на победу в первом матче с Кипром в Никосии, на сборную тогда обрушился шквал критики. Сейчас есть какие-то опасения?

Денис Колодин: Игра забывается, а результат остается. На чемпионат Европы-2008 мы тоже еле-еле вышли, но все помнят, что потом было. Так что лично я жду нашу сборную в Катаре.

Мысли о предстоящем матче с Хорватией не помешают команде?

Денис Колодин: Уверен, что никто в сборной о хорватах пока не думает. Это футбол. Сами видите, порой какие сюрпризы бывают, особенно на уровне национальных команд. Так что никакой недооценки не будет. Вообще не важно кто соперник - надо выходить и побеждать.

Карпин сделал ставку на опытных футболистов, проигнорировав нескольких молодых игроков. Он прав?

Денис Колодин: Мы не можем залезть в голову к Карпину. Как решил - так и будет. Человек понимает, что в таких моментах важен прежде всего опыт. Речь не о детском футболе, а о сборной. Так что я считаю, Карпин прав.

Не беспокоит, что травмированы Захарян, Кузяев, нет игровой практики у Миранчука, перестал забивать Смолов?

Денис Колодин: В России достаточно сильных футболистов. Данные факторы никак не должны сказаться на итоговом результате.

Лично вам важен только результат или хотелось бы увидеть яркую игру в исполнении сборной?

Денис Колодин: Тренеров увольняют не за плохую игру, а из-за отсутствия результата. Здорово, когда команда показывает красивый футбол и побеждает. Но, повторюсь, именно результат сейчас важнее всего. Все в наших руках.

Где будем смотреть

11 ноября, четверг, "Россия 1"

20.00. Сборная России - Сборная Кипра. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. Сборная Мальты - Сборная Хорватии. Прямая трансляция

Спорт Футбол Чемпионат мира Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Чемпионат мира по футболу 2022