Сборная России уже 11 ноября может пробиться в финальную стадию ЧМ-2022

В четверг в Санкт-Петербурге сборная России проведет предпоследний матч в отборочном турнире чемпионата мира-2022. В соперниках у команды Валерия Карпина будет Кипр.

В гостях наши не без труда одолели киприотов со счетом 2:0. Сегодня такой результат нас вполне устроит. Фото: РИА Новости

К ключевым встречам в борьбе за путевку на первенство планеты в Катаре россияне достаточно неожиданно подошли в роли лидеров своей группы. Воспользовавшись осечкой хорватов, не сумевших одолеть дома Словакию (2:2), и обыграв в свою очередь Словению (2:1), наши поднялись на первое место. Попутно команда Карпина гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах. Но лучше, конечно, не доводить до них дело.

Глупо отрицать, что Россия в любом состоянии сильнее киприотов. Тем не менее недооценивать островитян тоже не стоит. Еще свежи в памяти воспоминания о матче в Никосии, где мы хоть и выиграли (2:0), но последние полчаса хозяева не позволяли гостям переходить за центр поля. "Мягко говоря, недоволен нашими действиями", - признался тогда Карпин.

К слову, для самого Валерия Георгиевича противостояние с Кипром в какой-то степени является принципиальным. В свое время Карпина больше года не вызывали в сборную после сенсационной ничьей с киприотами в матче отборочного цикла чемпионата мира-1998. После той встречи Борис Игнатьев перестал доверять Карпину и его одноклубнику по "Сельте" Александру Мостовому. Россияне завершили квалификацию на втором месте, а затем уступили в стыках итальянцам.

С тех пор пути нашей команды с Кипром пересекались четырежды, и всегда оказывалась сильнее. Впрочем, как уже было отмечено ранее, сейчас не та ситуация, чтобы расслабляться и не воспринимать соперника всерьез. Понимает это и Карпин.

- Как так сделать, чтобы игроки выбросили из головы мысли о матче с Хорватией в воскресенье? Что бы я ни говорил, возможно, что-то такое у них в подсознании присутствует. Риск есть, но надо его минимизировать. Каким образом? Разговорами. Как еще? По голове, что ли, бить? - откровенничал рулевой нашей сборной.

Есть вариант, при котором Россия выйдет напрямую на чемпионат мира уже сегодня. Это произойдет в том случае, если наши одолеют Кипр, а хорваты сыграют вничью или уступят в гостях Мальте. В таком случае перед выездом в Сплит команда Карпина будет опережать представителей Балкан либо на четыре, либо на пять очков. Если же сенсаций не случится и лидеры группы наберут в четверг по три очка, то судьба первой строчки решится в их схватке в воскресенье: при таких раскладах россиян в Хорватии устроит и ничья, а хозяевам нужна будет только победа.

Наша команда досрочно оформит путевку в Катар в случае победы над Кипром и осечки Хорватии в матче с Мальтой

Как добиваться результата в важнейшие моменты, прекрасно знает Денис Колодин. Бывший защитник нашей сборной, бронзовый призер Евро-2008 в интервью "РГ" заявил, что он не сомневается в участии российской команды на чемпионате мира.

Несмотря на победу в первом матче с Кипром в Никосии, на сборную тогда обрушился шквал критики. Сейчас есть какие-то опасения?

Денис Колодин: Игра забывается, а результат остается. На чемпионат Европы-2008 мы тоже еле-еле вышли, но все помнят, что потом было. Так что лично я жду нашу сборную в Катаре.

Мысли о предстоящем матче с Хорватией не помешают команде?

Денис Колодин: Уверен, что никто в сборной о хорватах пока не думает. Это футбол. Сами видите, порой какие сюрпризы бывают, особенно на уровне национальных команд. Так что никакой недооценки не будет. Вообще не важно кто соперник - надо выходить и побеждать.

Карпин сделал ставку на опытных футболистов, проигнорировав нескольких молодых игроков. Он прав?

Денис Колодин: Мы не можем залезть в голову к Карпину. Как решил - так и будет. Человек понимает, что в таких моментах важен прежде всего опыт. Речь не о детском футболе, а о сборной. Так что я считаю, Карпин прав.

Не беспокоит, что травмированы Захарян, Кузяев, нет игровой практики у Миранчука, перестал забивать Смолов?

Денис Колодин: В России достаточно сильных футболистов. Данные факторы никак не должны сказаться на итоговом результате.

Лично вам важен только результат или хотелось бы увидеть яркую игру в исполнении сборной?

Денис Колодин: Тренеров увольняют не за плохую игру, а из-за отсутствия результата. Здорово, когда команда показывает красивый футбол и побеждает. Но, повторюсь, именно результат сейчас важнее всего. Все в наших руках.

Где будем смотреть

11 ноября, четверг, "Россия 1"

20.00. Сборная России - Сборная Кипра. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. Сборная Мальты - Сборная Хорватии. Прямая трансляция