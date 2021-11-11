Славен Билич: Хорватия сильнее, но Россия умеет добиваться результата

Известный в прошлом тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич в эксклюзивном интервью "РГ" - о предстоящей встрече между нашими сборными, чемпионате мира-2018, менталитете российских игроков и будущем Николы Влашича.

Славен, матч Хорватия - Россия в воскресенье пройдет в вашем родном городе Сплите.

Славен Билич: Вот почему вы позвонили мне, да? (смеется).

Не только. Собираетесь посетить игру?

Славен Билич: Нет, буду в Китае, у нас идет подготовка к возобновлению сезона. Но, конечно, посмотрю игру по телевизору. Такой большой матч нельзя пропустить.

Стадион будет полон. Это поможет хорватам, или, наоборот, давление может сковать игроков?

Славен Билич: Трибуны будут 12-м футболистом Хорватии. В Сплите потрясающая атмосфера - это ведь юг, там очень горячо, фанаты эмоциональны. В последний раз мы играли там против Словении и добились крупной победы со счетом 3:0. Никто не спорит, что давление будет. Но, послушайте, у нас костяк состоит из таких опытных ребят как Модрич, Брозович, Перишич. Эти люди прошли через все и умеют добиваться результата при любых обстоятельствах.

Представьте себя на месте Валерия Карпина. Вас устраивает ничья в Сплите. Это плюс или минус для вашей команды?

Славен Билич: Здесь тонкий психологический момент. С одной стороны - это хорошо, что тебе необязательно надо побеждать, ты начинаешь с форой. С другой - команде могут помешать мысли о ничьей. Если в такой ситуации ты будешь все 90 минут думать только об обороне, тем более против такой сборной, как Хорватия, ничем хорошим это не закончится. Когда я работал в России, часто слышал такую фразу как "играть вторым номером". Думаю, примерно так вы и будете действовать в Сплите. Говорю это не только потому, что вам достаточно ничьей, а просто исходя из предыдущих встреч между нами. Что на чемпионате мира-2018, что несколько месяцев назад в "Лужниках", россияне больше внимания уделяли обороне, хорваты атаковали. Но в одном я не сомневаюсь: матч получится жарким, огненным. С такими болельщиками, как в Сплите, при такой атмосфере, по-другому не бывает.

Удивились ничьей Хорватии на своем поле со Словакией? Не будь той осечки, команда Далича шла бы сейчас на первом месте.

Славен Билич: Не тот результат, который мы ожидали. Я не смотрел ту игру, но слышал, что нам не повезло. Такое бывает в футболе. Обидно, потому что после ничьей с Россией мы набрали хорошую форму, перестали терять очки, и тут 2:2 на своем поле. Сейчас ситуация неидеальная, глупо спорить. Но в воскресенье мы играем дома, так что все в наших руках.

Рискнете дать прогноз?

Славен Билич: Будет нервный поединок, поскольку обе команды хотят избежать участия в стыках. Хорватия фаворит, мы сильнее на бумаге, но Россия может доставить нам проблем. Не скажу, что ваша сборная показывает яркий футбол, но она достойна уважения, потому что добивается результата. Очевидно, что назначение Карпина добавило сборной уверенности. Все может быть.

В последние годы много говорят о смене поколений в сборной Хорватии. Кто из молодых сможет заменить Модрича, Ракитича?

Славен Билич: Таких ребят много, и они уже выступают за сборную. Тот же Влашич, Пашалич, который играет с Миранчуком за "Аталанту", Соса из "Штутгарта", Юранович из "Селтика", Петкович, Оршич. Все эти ребята выступают в Лиге чемпионов, еврокубках. Они только на бумаге молодые, а на деле у них уже большой опыт. Если сравнивать с Россией, то у нас в этом плане есть громадное преимущество. У вас только Головин и Миранчук представлены в топ-лигах, все остальные играют дома.

Вы упомянули Влашича, который не попадает в состав "Вест Хэма". Может, ему стоило остаться в ЦСКА?

Славен Билич: Давно знаю Николу, знаком с его семьей. Они ведь тоже из Сплита. Кстати, я хотел его взять в "Вест Хэм", когда он еще был в "Хайдуке". Поймите, Влашич переехал в Англию по ходу сезона. Трансфер получился сложный, были и другие клубы, заинтересованные в его покупке. Предсезонка у него была скомканной, плюс лондонцы фантастически начали чемпионат, там очень большая конкуренция. Но у Николы долгосрочный контракт, он еще себя проявит. Футболисты - не роботы. Молодежи порой непросто привыкнуть к новым условиям. То, что Влашич вырос в ЦСКА, - это факт. Надеюсь, он адаптируется в "Вест Хэме" и будет одним из лидеров команды.

Следите за выступлениями бывших команд?

Славен Билич: Прежде всего я смотрю много матчей ведущих лиг, еврокубков. Безусловно, слежу и за теми командами, которые я тренировал.

В курсе, что за последние полтора года у "Локомотива" уже третий тренер?

Славен Билич: Да-да, знаю. Хоть я и давно уехал из России, но у меня там оставались друзья. Тот же Чорлука, который только летом завершил карьеру. "Локомотив" - большой клуб, там нужен результат. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок, надеюсь, в этом им удастся стать чемпионами.

Удивились, что Чорлука провел в "Локомотиве" аж девять лет?

Славен Билич: Я был приятно удивлен. Иностранцу не так просто стать легендой клуба, а ему это удалось. Его достижение еще ценнее тем, что в современном футболе мало игроков, верных одному клубу. Ведран нашел себя в России, полюбил вашу страну, Москву.

Еще один футболист, выступавший при вас в сборной, Ивица Олич лишь несколько месяцев потренировал ЦСКА и уехал.

Славен Билич: Знаю, о нем очень много писали в хорватских СМИ. Не в курсе, почему все так сложилось, но у Ивицы еще будет шанс попробовать себя в роли главного тренера. Сейчас он вернулся в сборную, где ему все знакомо. Вообще немножко удивлен решением ЦСКА так быстро уволить Олича. Насколько помню, этот клуб всегда доверял своим тренерам. Однако, повторюсь, не зная всех подробностей, трудно провести объективный анализ.

У нас частенько ругают футболистов из-за больших зарплат, неправильного менталитета. Вам российские игроки какими запомнились?

Славен Билич: Не знаю, какие сейчас в России зарплаты, но в мое время они были достаточно большие. Но так ведь не только у вас, а во всем мире, особенно если речь о футболистах сборной. Я так понимаю, после неудачи на чемпионате Европы у вас снова критикуют национальную команду. Но я был на чемпионате мира в 2018 году в Москве, работал для английского телевидения. И мне было приятно видеть, как люди поддерживают свою команду, проделавшую отличную работу. Четвертьфинал такого турнира - это большое достижение как игроков, так и Черчесова. После Евро, как вы заметили, игроков стали критиковать. Я не против этого, но для меня дикость, когда люди всерьез рассуждают о том, хотят те или иные футболисты выступать за сборную или нет. Мне самому приходилось сталкиваться с такими вещами, и меня это всегда злило. Подобные разговоры - это оскорбление для любого спортсмена. Уверен: каждый российский мальчик, начинающий карьеру, мечтает однажды выйти на поле в футболке сборной. И так во всем мире.

Вы за или против лимита на легионеров?

Славен Билич: Сначала был за лимит, но со временем чуть изменил свою позицию. Мне есть с чем сравнивать, поскольку я работал в разных странах: Турции, России, Саудовской Аравии. Если говорить о Турции и России, то в этих странах много талантов, есть деньги, но уровень их сборных слабее уровня местных первенств. Бывают исключения, как в вашем случае на Евро-2008 или чемпионате мира-2018, однако системности нет. Наверное, дело в том числе и в лимите, потому что у вас нет должной конкуренции. Российские игроки понимают: неважно, какой у них уровень, для них обязательно найдется место в заявке. Я участвовал во многих семинарах на эту тему и все больше приходил к выводу, что лимит ни к чему хорошему не приводит. Но, как и в любой жизненной ситуации, во всем есть обратная сторона. Поэтому я считаю, что нужен баланс. Полностью отменять лимит не стоит, однако можно его смягчить. Это мое мнение.

В Хорватии, в отличие от России, все иначе: уровень местного чемпионата не соответствует сборной.

Славен Билич: У нас не так много денег, хотя есть иностранцы. В тех же "Динамо" из Загреба или "Хайдуке" хватает легионеров. Кроме того, Хорватия - маленькая страна, у нас не так много выбора. Но сборная очень сильная, согласен.

В январе этого года вы возглавили "Бэйцзин Гоань". Уже привыкли к новым условиям?

Славен Билич: Непростой год получился. Из-за пандемии сезон был прерван, мы провели не так много матчей. Если говорить про страну, то мне очень нравится в Китае. Тут строгие правила касательно коронавируса, и все люди их соблюдают. Не так легко приехать сюда, поскольку приходится проходить много тестов и все такое. Но никакой паники нет, все нормально, насколько это возможно в данной ситуации.

Можете сравнить Китай с Россией?

Славен Билич: По размерам стран, могуществу - да. Но менталитет все же отличается, и это нормально.

Считается, что тренеры и игроки уезжает в Китай ради денег. Как относитесь к такому мнению?

Славен Билич: Не буду лгать - деньги играют важную роль, когда вы говорите о Китае. Но это не единственная причина, почему я здесь. Мне интересно открывать новую культуру и поработать в большом клубе.

Планируете вернуться в Европу? И если да - хотели бы продолжить клубную карьеру или тянет обратно в сборную?

Славен Билич: У меня есть свои планы, посмотрим. Одна из целей - рано или поздно вновь работать в Европе. Да, мне хорошо в Китае, но есть и сложности, связанные с тем, что уже почти год как я вдалеке от семьи. При этом мы профессионалы, должны трудиться в любых условиях, так что я не жалуюсь.

Благодарим за помощь в организации интервью бывшего переводчика ФК "Локомотив" Степана Левина.