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11.11.2021 02:42
Рубрика: Спорт

Словения принимает командные чемпионаты Европы

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 256(8607)
В Словении на курорте Терме Чатеж 11 ноября стартуют командные чемпионаты Европы среди мужчин и женщин по шахматам. Турниры продлятся вплоть до 21 ноября.
Лидером мужской сборной России на чемпионате Европы будет Александр Грищук. Фото: Татьяна Андреева Лидером мужской сборной России на чемпионате Европы будет Александр Грищук. Фото: Татьяна Андреева
Лидером мужской сборной России на чемпионате Европы будет Александр Грищук. Фото: Татьяна Андреева

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат России, в открытом турнире у мужчин примут участие 39 команд, в женском - 31. Отметим, что стартовые листы обоих соревнований возглавляют сборные России, которые в 2019 году выиграли турнир.

Фото: Koen SUYK / ANP / AFP
Известны еще два участника шахматного турнира претендентов

Состав мужской сборной России: Александр Грищук, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Кирилл Алексеенко. Капитан - Александр Мотылев. Конкуренцию нашим спортсменам составят представители Азербайджана, Франции, Польши, Англии, Нидерландов.

Состав женской сборной России: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская, Полина Шувалова и Валентина Гунина. Капитан - Сергей Рублевский. В первую пятерку по рейтингу у женщин также входят команды Грузии, Польши, Украины и Азербайджана.

Тем временем победитель турнира претендентов, гроссмейстер Ян Непомнящий стал финалистом премии в номинации "Гордость России", а тренер-преподаватель по шахматам МБУ ДО Дебесская ДЮСШ с. Дебесы Удмуртской Республики Сергей Васильев - в номинации "Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности.

На третьем этапе Экспертным советом подводится итог и определяются лауреаты. В состав Экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России.

В 2019 году мужская и женская сборные России вернулись с чемпионатов Европы с золотыми наградами

Как известно, награждение лауреатов происходит в декабре на торжественной церемонии - красочном шоу с участием почетных гостей и популярных артистов. В 2021 году награждение состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

А уже совсем скоро пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном. Поединок состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

Отметим, что Ян нисколько не боится своего соперника и даже высказывается о нем с теплотой.

"Лет десять назад мы провели два-три сбора. Я даже съездил с ним на один турнир, из любопытства в большей степени. Не могу сказать, что у нас теплые, дружеские отношения, но они вполне приятельские. Понятно, что сейчас это не играет большой роли", - цитирует ТАСС Непомнящего.

На сегодня Непомнящему - 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает пятое место. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.

Спорт Шахматы