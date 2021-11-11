Стал известен стартовый состав сборной России на матч с киприотами

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. Игра в Санкт-Петербурге начнется в 20:00.

С первых минут у хозяев выйдут: Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Александр Ерохин, Даниил Фомин, Александр Головин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Федор Смолов.

Напомним, что за два тура до конца отборочного цикла Россия гарантировала себе как минимум участие в стыковых встречах. На данный момент команда Карпина идет на первом месте в группе "Н", опережая Хорватию, которая в 22:45 сыграет в гостях с Мальтой, на два очка - 19 против 17.