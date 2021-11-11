Новости

Ударную дозу антител к коронавирусу дает повторная вакцинация 16:50
Названа еще одна болезнь, маскирующаяся под коронавирус и простуду 16:44
МЧС реформирует работу отряда "Центроспас" без его ликвидации 16:30
Сбербанк снизит ипотечные ставки за два документа 16:30
Лавров: Францию ждет серьезный разговор с Россией по ситуации на Украине 16:26
Бесы Достоевского: что в жизни писателя современники не оценили бы лайком 16:22
В "Эвертоне" прокомментировали слухи о переходе Головина за 46 млн евро 16:18
Лавров опроверг слова Польши о связи "Аэрофлота" с кризисом мигрантов 16:11
Россия выступила за взаимное признание любых сертификатов о вакцинации 16:01
В Смоленской области начали действовать QR-коды для общепита 15:57
Путин посетил дом-музей Достоевского 15:42
Росстандарт рассказал, сколько АЗС в России торгуют некачественным топливом 15:42
В Минфине не ждут роста цен на металлургическую продукцию 15:35
Польша не разрешила делегации Еврокомиссии посетить границу с Беларусью 15:30
Рафик Загрутдинов: Более 60 жилых домов строят и проектируют по реновации на востоке Москвы 15:28
Четыре самолета НАТО приближались к границам РФ в районе Черного моря 15:21
Минобороны: Учения США в Черном море создают угрозу региональной безопасности 15:19
Москву накроет сильный снегопад 15:05
В ООН назвали катастрофой ситуацию на границе с Польшей 15:00
Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды в транспорте и кафе 14:58
От неизлечимой болезни умерла актриса Линда Карлсон 14:56
В Татарстане ввели QR-коды в общественном транспорте 14:46
Цены на дизель вновь обновили исторический рекорд 14:39
За месяц в Центральный военный округ поставили 150 единиц новой техники 14:30
Вирусолог объяснил смысл введения обязательных QR-кодов на транспорте 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
11.11.2021 16:18
Рубрика: Спорт

В "Эвертоне" прокомментировали слухи о переходе Головина за 46 млн евро

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В английском футбольном клубе "Эвертон" прокомментировали появившуюся информацию о том, что "Монако" попросил за российского полузащитника Александра Головина 46 миллионов евро. Об интересе "Эвертона" к Головину сообщил Liverpool Echo.

Фото: РИА Новости
Алексей Миранчук готовится уйти из "Аталанты"

Позже на эту новость отреагировали в клубе из Ливерпуля. Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс заявил, что эта информация не соответствует действительности.

"Информация, что "Монако" запросил у нас за Головина 46 миллионов евро - это абсолютная чушь", - приводит слова Брандса "Спорт-Экспресс".

25-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, отметившись тремя голами и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Футбольные трансферы