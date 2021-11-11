В "Эвертоне" прокомментировали слухи о переходе Головина за 46 млн евро

В английском футбольном клубе "Эвертон" прокомментировали появившуюся информацию о том, что "Монако" попросил за российского полузащитника Александра Головина 46 миллионов евро. Об интересе "Эвертона" к Головину сообщил Liverpool Echo.

Позже на эту новость отреагировали в клубе из Ливерпуля. Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс заявил, что эта информация не соответствует действительности.

"Информация, что "Монако" запросил у нас за Головина 46 миллионов евро - это абсолютная чушь", - приводит слова Брандса "Спорт-Экспресс".

25-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, отметившись тремя голами и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.