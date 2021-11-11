В Москве демонтируют памятник Яшину, чтобы отправить на реставрацию

Монумент работы Александра Рукавишникова переместят в мастерскую, где он будет отреставрирован.

- Подготовлен проект ремонта памятника, документы находятся на рассмотрении у наших специалистов, - сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Памяник Льву Яшину - лучшему вратарю в истории футола - работы Александра Рукавишникова на Аллее спортивной славы в Лужниках был установлен в 1997 году. Ремонтные работы будут проходить в 2022 - 2023 годах. За это время специалисты устранят трещины на бронзе, прведут в порядок патину - естественный налет на металле.

В Москве несколько памятников Льву Яшину. Также они установлены у стадиона "Динамо", Российского государственного университетат физкультуры и спорта. Мемориальные доскуи установлены на доме на Миллионной улице, где он родился и в Чапаевском переулке, где жил с 1964-го по 1990-й годы.