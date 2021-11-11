Волейболисты Казани идут дальше в Кубке ЕКВ

Первым из российских волейбольных клубов в борьбу за еврокубки сезона-2021/22 вступил "Зенит-Казань".

Команда из столицы Татарстана по взаимной договоренности с соперниками из "Бигбанка" (Тарту) оба матча стартового раунда второго по значимости Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) провела в Эстонии.

Казанцы, руководимые экс-либеро сборной России, дважды олимпийским призером (2004, 2008) и чемпионом Европы - 2013 Алексеем Вербовым, оба раза одержали победы. Первая игра - 3:1 (25:21, 25:18, 20:25, 25:23), результат повторной встречи на следующий день - 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

В 1/16 финала в декабре ВК "Зенит-Казань" сразится с австрийским клубом "Задруга", в прежние годы известном как "Посожильница". Команда защищает спортивную честь двух крошечных населенных пунктов Айх и Доб, играя в городке Блайбург. Кемеровский "Кузбасс" на этой стадии будет соперничать с чешским "Ихостроем" (Ческе-Будеёвице).