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12.11.2021 16:13
Рубрика: Спорт

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при в Токио

Текст: Анна Козина
Чемпионы мира в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Токио.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Спортсмены, тренирующиеся у Тамары Москвиной и Артура Минчука, набрали 78,40 балла, опередив опытных соотечественников, призеров Олимпийских игр в командном турнире, чемпионов Европы и призеров чемпионатов мира Евгению Тарасову и Владимира Морозова (75,78). У Жени не получился параллельный тройной тулуп. На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (73,98).

Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP
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Для Мишиной и Галлямова это первый этап Гран-при в сезоне. Хотя они уже выиграли турнир серии "Челленджер" в Финляндии - как раз у Тарасовой и Морозова. Но там судьбу золота решила произвольная программа.

- Наверное, в Токио был лучший прокат короткой программы в этом сезоне, - приводит слова Мишиной и Галлямова пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - У нас был долгий перерыв после последнего старта. Почти полгода. Но теперь мы поймали этот соревновательный ритм, вспомнили ощущения.

Тарасова и Морозов, которые перешли в группу Этери Тутберидзе, по-прежнему не могут стабилизировать прыжковый контент.

- Мы расстроены, потому что не показали наш максимум и допустили грубую ошибку. Но ничего не поделаешь. Будем настраиваться на завтрашний прокат произвольной программы, - отметил Морозов.

Спорт Фигурное катание