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12.11.2021 22:17
Рубрика: Спорт

Футболист сборной России Терехов не сыграет против Хорватии

Текст: Максим Домчев

Футболист сборной России Сергей Терехов не сможет помочь команде в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии.

Фото: AFP/Matthew MIRABELLI
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"В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии", - сказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

Как сообщается, футболист отправился в расположение клуба, где продолжит лечение.

Напомним, в воскресенье, 14 ноября, сборная России проведет заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В Сплите команда Валерия Карпина сыграет с командой Хорватии. На кону - место в финальной части ЧМ-2022.

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