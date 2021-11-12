Футболист сборной России Терехов не сыграет против Хорватии

Футболист сборной России Сергей Терехов не сможет помочь команде в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии.

"В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии", - сказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

Как сообщается, футболист отправился в расположение клуба, где продолжит лечение.

Напомним, в воскресенье, 14 ноября, сборная России проведет заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В Сплите команда Валерия Карпина сыграет с командой Хорватии. На кону - место в финальной части ЧМ-2022.