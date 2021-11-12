Хорватия разгромила Мальту и не дала РФ досрочно занять первое место в группе

Соперник сборной России - команда Хорватии - в отборочном матче ЧМ-2022 разгромила Мальту - 7:1. Таким образом, судьба путевки в Катар решилась в заключительном туре.

После победы сборной России в матче против Кипра хорватская команда уже не имела права на осечку. Любой другой результат кроме победы лишал команду шансов на первое место в группе. В итоге Златко Далич бросил в бой всех своих лидеров.

Под напором финалистов ЧМ-2018 сборная Мальты продержалась недолго. Уже на шестой минуте встречи Иван Перишич вывел свою команду вперед. Дует Чалета - Цар закрепил успех партнера. Автогол Марсело Брозовича ненадолго возродил интригу, но еще до перерыва Марио Пашалич и Лука Модрич сняли все вопросы о победителе.

Ловро Майер, забивший два мяча, и Андрей Крамарич в втором тайме установили окончательный результат.

Перед заключительным туром в группе лидирует сборная России - 22 очка, у Хорватии - 20. В воскресенье эти команды сыграют в Сплите и решат, кто получит прямую путевку в финальную часть ЧМ-2022, а кто отправится в стыковые матчи.