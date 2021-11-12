Капризов обновил клубный рекорд в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов постепенно набирает ход. Он не мог забить в восьми первых матчах регулярного чемпионата, а теперь отличился уже в третий раз за четыре матча.

Причем шайба в ворота "Аризоны", у которой "Миннесота" выиграла 5:2, стал для Капризова 30-м в его заокеанской карьере. Чтобы справить юбилей, россиянину потребовалось 67 матчей. Как выяснилось, в истории клуба еще никому не удавалось преодолеть отметку в 30 шайб так быстро. Предыдущий рекорд принадлежал словаку Мариану Габорику, который достиг рубежа в 30 голов за 97 матчей.

Если же взять всех действующих игроков, быстрее Капризова 30 шайб забрасывали только шесть человек: Александр Овечкин (43), Патрик Лайне (55), Брок Босер (60), Остон Мэттьюс (61), Евгений Малкин (63) и Сидни Кросби (63).