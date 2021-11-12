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12.11.2021 05:47
Рубрика: Спорт

Медведев и Джокович вместе тренируются в Турине

Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 257(8608)
Вторая ракетка мира Даниил Медведев вновь потренировался с первым номером рейтинга Новаком Джоковичем в преддверии Итогового чемпионата ATP, который стартует в Турине 14 ноября.

Первую совместную тренировку теннисисты, уже ставшие принципиальными соперниками, провели накануне "Мастерса" в Париже. Однако после того как серб обыграл россиянина в финале, Медведев оставил в "Инстаграме" шутливый комментарий: "Я думаю, нам не стоит больше тренироваться друг с другом". Но все-таки это отличный спарринг. Тем более что на Итоговом чемпионате их точно разведут по разным группам и раньше плей-офф они не встретятся. Жеребьевка завершилась уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

На Итоговом турнире ATP сыграет еще один россиянин - пятая ракетка мира Андрей Рублев. Действующим чемпионом является Медведев.

Медведев проиграл Джоковичу в финале "Мастерса" в Париже
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