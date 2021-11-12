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12.11.2021 16:27
Рубрика: Спорт

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Японии

Текст: Анна Козина
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, из-за травмы спины у партнера не выступавшие на второстепенных турнирах, удачно стартовали на своем первом этапе Гран-при по фигурному катанию в этом сезоне.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ученики Александра Жулина, которые являются действующими чемпионами мира, выиграли ритм-танец на турнире в Токио, набрав 86,33 балла. Вторыми с небольшим отрывом идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (86,02), третьими - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (76,43). Еще один российский танцевальный дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко занимает последнее, девятое место (65,17).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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- Мы показали один из лучших прогонов ритм-танца на данный момент. Приятно, что японская публика встретила нас так тепло. И нам, и другим фигуристам аплодировали стоя, - цитирует Кацалапова пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Между тем в турнире одиночников ближе всех к лидерам из россиян подобрался Макар Игнатов. По итогам короткой программы он стал четвертым с результатом 90,54 балла. Лидирует японец Сема Уно (102,58), опередивший американца Винсента Чжоу (99,51) и корейца Чха Чон Хвана (95,92). Второй наш участник японского этапа Александр Самарин - седьмой (84,32).

Спорт Фигурное катание