Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Японии

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, из-за травмы спины у партнера не выступавшие на второстепенных турнирах, удачно стартовали на своем первом этапе Гран-при по фигурному катанию в этом сезоне.

Ученики Александра Жулина, которые являются действующими чемпионами мира, выиграли ритм-танец на турнире в Токио, набрав 86,33 балла. Вторыми с небольшим отрывом идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (86,02), третьими - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (76,43). Еще один российский танцевальный дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко занимает последнее, девятое место (65,17).

- Мы показали один из лучших прогонов ритм-танца на данный момент. Приятно, что японская публика встретила нас так тепло. И нам, и другим фигуристам аплодировали стоя, - цитирует Кацалапова пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Между тем в турнире одиночников ближе всех к лидерам из россиян подобрался Макар Игнатов. По итогам короткой программы он стал четвертым с результатом 90,54 балла. Лидирует японец Сема Уно (102,58), опередивший американца Винсента Чжоу (99,51) и корейца Чха Чон Хвана (95,92). Второй наш участник японского этапа Александр Самарин - седьмой (84,32).