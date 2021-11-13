Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли Гран-при в Японии

Российские фигуристы, действующие чемпионы мира в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на этапе серии Гран-при, который проходит в Токио.

Мишина и Галлямов выиграли как короткую, так и произвольную программы, по сумме двух прокатов набрав 227,28 балла. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые не смогли избежать помарок на прыжках и выбросах (213,27). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

- Мы довольны своим выступлением, хотя пока не показали наш максимум. Нам есть куда расти, - приводит слова Галлямова пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Но мы получили удовольствие от атмосферы на катке в Токио, мы чувствовали поддержку зрителей и испытали невероятные эмоции.

Тарасова и Морозов, напомним, ранее были первыми на американском этапе "Скейт Америка". Таким образом, они гарантировали себе участие в финале серии, который пройдет с 9 по 12 октября в японской Осаке.

- Мы допустили ошибки, поэтому наш прокат нельзя назвать хорошим. Поэтому продолжим работать, - отметил Морозов.