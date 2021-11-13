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13.11.2021 21:35
Рубрика: Спорт

Хэмилтон стартует последним в спринтерской гонке на Гран-при Бразилии

Текст: Максим Домчев

Стюарды Гран-при Бразилии приняли решение исключить из протокола результат действующего чемпиона мира по автогонкам в "Формушле-1" Льюиса Хэмилтона из-за несоответствия болида техническому регламенту.

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Как сообщает официальный сайт "Формулы-1", в ходе изучения болида команды "Мерседес", на котором выступает британец, было выявлено нарушение технического регламента. Регулируемое заднее антикрыло раскрывалось сильнее, чем это разрешено регламентом.

Хэмилтон выиграл эту квалификацию и стюарды почти сутки принимали решение. В итоге результат британца был исключен из протокола, и он уйдет в спринтерскую гонку с последней позиции.

Первую позицию займет пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым уйдет в гонку партнер Хэмилтона Валттери Боттас.

Также Хэмилтон будет наказан на пять позиций по результатам квалификации этого Гран-при из-за замены двигателя.

Спорт Формула-1