Мичков стал самым молодым автором гола за сборную

16-летний нападающий Матвей Мичков стал самым юным автором заброшенной шайбы за национальную сборную в истории отечественного хоккея.

На проходящем Кубке Карьяла по хоккею сборная России в субботу проводит матч против команды Швеции. После двух периодов россияне уступают 2:3.

Мичков отличился при счете 0:1 во втором периоде встречи. Юный форвард забросил шайбу в стиле "лакросс" из-за ворот.

Он стал самым юным игроком в истории отечественного хоккея, кому удавалось отличиться за сборную страны. Мичкову 16 лет 11 месяцев и 4 дня, а предыдущий рекорд принадлежал Александру Овечкину, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

Ранее Мичков стал самым юным хоккеистом, сыгравшим за сборную России/СССР, превзойдя достижения Александра Овечкина и Владислава Третьяка.