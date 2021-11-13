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13.11.2021 17:02
Рубрика: Спорт

Мичков стал самым молодым автором гола за сборную

Текст: Максим Домчев
16-летний нападающий Матвей Мичков стал самым юным автором заброшенной шайбы за национальную сборную в истории отечественного хоккея.

На проходящем Кубке Карьяла по хоккею сборная России в субботу проводит матч против команды Швеции. После двух периодов россияне уступают 2:3.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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Мичков отличился при счете 0:1 во втором периоде встречи. Юный форвард забросил шайбу в стиле "лакросс" из-за ворот.

Он стал самым юным игроком в истории отечественного хоккея, кому удавалось отличиться за сборную страны. Мичкову 16 лет 11 месяцев и 4 дня, а предыдущий рекорд принадлежал Александру Овечкину, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

Ранее Мичков стал самым юным хоккеистом, сыгравшим за сборную России/СССР, превзойдя достижения Александра Овечкина и Владислава Третьяка.

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