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13.11.2021 17:22
Рубрика: Спорт

Определен состав мужской сборной России по биатлону на первые этапы КМ

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на первые этапы Кубка мира.
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Окончательное решение было принято по итогам масс-старта на контрольной тренировке в Ханты-Мансийске. Ранее были известны пять из шести спортсменов, получивших места в составе - Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Шестым участником стал Александр Поварницын, сообщает сайт СБР.

Фото: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM
Обнародовано расписание биатлонного Кубка мира на новый сезон

"Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков. В любом случае, между командами Кубка мира и Кубка IBU в первом триместре будет ротация, чтобы посмотреть на высшем уровне максимальное количество кандидатов", - прокомментировал состав глава СБР Виктор Майгуров.

На Кубке IBU выступят Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Антон Бабиков, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов. Запасным стал Максим Цветков.

Старт нового сезона Кубка мира - 27 ноября, Кубка IBU - 25 ноября.

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