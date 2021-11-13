Во Владивостоке запустили часы обратного отсчета до игр "Дети Азии"

На центральной площади Владивостока запустили часы обратного отсчета времени до начала VII Международных спортивных игр "Дети Азии". Они пройдут с 27 июля по 8 августа 2022 года.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в мероприятии приняли участие представители делегаций стран, которые будут принимать участие в международных играх, а также российских регионов, Международного комитета игр "Дети Азии", спортсмены, волонтеры и жители Владивостока.

На торжественную церемонию прибыли и талисманы будущих игр - это амурский тигр и дальневосточный леопард. Яркие ростовые куклы стали полноправными участниками праздника.

"Уверен, "Дети Азии" станут не только ярким спортивным праздником, но и возможностью для юных спортсменов разных стран показать свое мастерство, поделиться опытом, обрести новых друзей", - отметил, приветствуя гостей, губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По словам главы администрации Владивостока Константина Шестакова, вместе с запуском часов в городе стартует большая работа по подготовке к спортивному событию.

"Это благоустройство, улучшение спортивной базы, организация культурной программы и многое другое. "Дети Азии" - хороший повод сделать наш город еще комфортнее - и для жителей, и для гостей. Владивосток заслуживает самых ярких международных событий!", - подчеркнул он.

Несколькими часами раньше во Владивостоке состоялся первый семинар по организации игр. В нем участвовали представители 19 делегаций. Пять из них из них - российские - из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, Республики Башкортостан, Татарстана и Республики Саха (Якутия), остальные - из стран-участниц - Бангладеш, Камбоджи, Непала, Индонезии, Республики Корея, Монголии, Армении, Сирии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Иордании, Шри-Ланки, Азербайджана.

Одними из самых обсуждаемых вопросов во время семинара стали моменты, связанные с организацией проживания детей-спортсменов в Приморье. Планируется, что их поселят в том числе и во Всероссийском детском центр "Океан".

Международные спортивные игры "Дети Азии" имеют давнюю историю и организуются с 1996 года. За прошедшее время в них приняли участие более 10 тысяч спортсменов из России и более чем 35 стран-членов Олимпийского совета Азии по многим олимпийским и неолимпийским видам спорта.