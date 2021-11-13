Сборная России по самбо лидирует после второго дня чемпионата мира

На проходящем в Ташкенте чемпионате мира по самбо сборная России вышла на первое место в общекомандном зачете после завершения второго дня соревнований.

В Узбекистане продолжается чемпионат мира по самбо. Во второй день соревнований российские спортсмены сумели завоевать шесть медалей. Это позволило им возглавить общекомандный зачет. В пятницу россияне выиграли семь медалей.

Чемпионами мира стали Шейх-Мансур Хабибулаев в турнире по боевому самбо в весовой категории до 64 кг, а также представители спортивного самбо Никита Клецков в весовой категории до 71 кг и Уали Куржев в категории до 79 кг.

Серебро в активе Сергея Рябова (до 88 кг) и Александра Нестерова (до 58 кг), бронзовую медаль завоевала Анастасия Хомячкова (до 72 кг).

По итогам двух дней россияне завоевали 13 наград - 4 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. У команды Казахстана 10 наград, в том числе два золота.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.