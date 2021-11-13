Сборная России по самбо завоевала семь наград в первый день ЧМ

Новости

Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу 12:05
Путин назвал алармистскими заявления о якобы подготовке вторжения на Украину 12:05
Польская полиция нашла тело гражданина Сирии вблизи границы с Беларусью 11:45
Боец Усман Нурмагомедов доставлен в Махачкалу 11:04
Ассанжу разрешили жениться в тюрьме 10:36
Госпогранкомитет Беларуси: Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши 10:25
В МИД РФ назвали абсурдными обвинения из-за ситуации на белорусско-польской границе 10:16
Замминистра энергетики Украины пообещал закупать газ у Словакии 09:39
Эксперт Новиков рассказал, подорожает ли к Новому году икра 09:17
Стало известно время и место прощания с академиком Евгением Чазовым 08:55
В Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенниками 08:48
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело обманувшего сироту прокурора 08:05
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ 07:50
Гинцбург рассказал об особенностях лечения больных COVID-19 07:40
Комплекс С-550 станет первой в мире мобильной специальной системой ПРО 07:35
Хирург рассказал об опасном последствии COVID-19 07:20
Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19 07:13
Новая вспышка птичьего гриппа выявлена на юге Японии 06:45
Россиянин Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США 05:50
В Хабаровском крае QR-коды начали проверять в крупных магазинах 05:42
Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160 05:10
В Петербурге за сутки привили от COVID-19 рекордные 34 тысячи человек 04:50
Астронавты НАСА выйдут в открытый космос для замены антенны на МКС 04:30
Лавров прокомментировал идеи вывода иностранных войск из Ливии 03:40
Эксперт назвал лучшие дни для покупки валюты 03:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
13.11.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Сборная России по самбо завоевала семь наград в первый день ЧМ

Текст: Максим Домчев
На стартовавшем в Ташкенте чемпионате мира по самбо спортсмены из России в первый день соревнований завоевали семь медалей.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Узбекистане проходит чемпионат мира по самбо. Сильнейшие мастера этого вида единоборств будут определять сильнейших до 14 ноября.

Фото: Алексей Заврачаев/ТАСС
В Токио прошел Кубок президента России по самбо

В пятницу, в первый день соревнований, россияне семь раз поднимались на пьедестал почета. Титулы чемпионов в боевом самбо завоевали Расул Магомедов в весовой категории до 98 кг, а также Денис Гольцов - свыше 98 кг.

В спортивном самбо серебро у Саян Хертек (до 58 кг) и Светланы Уваровой (до 59 кг).

Бронзу завоевали Александр Глуховских (до 64 кг), Мария Молчанова (до 50 кг) и Алия Биккужина (до 54 кг).

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды