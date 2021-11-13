Сборная России по самбо завоевала семь наград в первый день ЧМ

На стартовавшем в Ташкенте чемпионате мира по самбо спортсмены из России в первый день соревнований завоевали семь медалей.

В Узбекистане проходит чемпионат мира по самбо. Сильнейшие мастера этого вида единоборств будут определять сильнейших до 14 ноября.

В пятницу, в первый день соревнований, россияне семь раз поднимались на пьедестал почета. Титулы чемпионов в боевом самбо завоевали Расул Магомедов в весовой категории до 98 кг, а также Денис Гольцов - свыше 98 кг.

В спортивном самбо серебро у Саян Хертек (до 58 кг) и Светланы Уваровой (до 59 кг).

Бронзу завоевали Александр Глуховских (до 64 кг), Мария Молчанова (до 50 кг) и Алия Биккужина (до 54 кг).