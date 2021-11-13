Сборная России вылетела в Хорватию без вратаря Лантратова

В субботу сборная России по футболу отправилась на заключительный матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, который состоится в воскресенье в Сплите.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
С командой не полетел голкипер Илья Лантратов. Как сообщает сайт РФС, такое решение принял тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным.
На матч отправились три голкипера Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар") и Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия).
Встреча пройдет 14 ноября в Сплите и начнется в 17.00 мск.