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13.11.2021 15:35
Рубрика: Спорт

Сборная России вылетела в Хорватию без вратаря Лантратова

Текст: Максим Домчев
В субботу сборная России по футболу отправилась на заключительный матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, который состоится в воскресенье в Сплите.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Роман Кручинин / РИА Новости
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную

С командой не полетел голкипер Илья Лантратов. Как сообщает сайт РФС, такое решение принял тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным.

На матч отправились три голкипера Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар") и Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия).

Встреча пройдет 14 ноября в Сплите и начнется в 17.00 мск.

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