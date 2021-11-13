Синицина и Кацалапов одержали победу на Гран-при в Токио

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевавшие титул чемпионов мира в танцах на льду в Стокгольме-2021, заняли первое место на этапе серии Гран-при, который проходит в Токио.

У партнера была травма спины, поэтому для учеников Александра Жулина это был первый серьезный старт в олимпийском сезоне. Но Синицина и Кацалапов захватили лидерство после ритм-танца и сохранили его после произвольной программы, набрав в сумме за два выступления 215,44 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, допустившие падение (210,78). Тройку призеров замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91). Второй российский дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко заняли последнее, девятое место (160,13).

На Гран-при в Токио осталось разыграть медали среди одиночников. В мужском турнире лучший результат среди россиян показал Макар Игнатов. По итогам короткой программы он шел четвертым с результатом 90,54 балла. В соревнованиях девушек Россия не представлена. Александра Трусова снялась с Гран-при из-за травмы ноги еще до его старта. А прямо на разминке перед короткой программой серьезную травму получила другая ученица Этери Тутберидзе - 15-летняя Дарья Усачева.