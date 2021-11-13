Тренер сборной Хорватии назвал свою команду фаворитом в матче с Россией

В воскресенье в Сплите в матче между сборными Хорватии и России решится судьба прямой путевки на чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. Накануне встречи наставник хорватом Златко Далич отметил, что его команда - явный фаворит в этой встрече.
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"Сборная России - качественная команда, потому что одержала пять побед, но мы будем играть дома. Валерий Карпин хорошо работает, но мы играем здесь, у себя, мы является фаворитом встречи с россиянами", - приводит слова Далича ТАСС.
Он добавил, что в команде нет травмированных, а лидер - Никола Влашич - находится в отличной форме.
Матч Хорватия - Россия состоится в воскресенье в 17.00 по московскому времени. Сборная России опережает Хорватию на два очка.