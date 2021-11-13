Тренер сборной Хорватии назвал свою команду фаворитом в матче с Россией

В воскресенье в Сплите в матче между сборными Хорватии и России решится судьба прямой путевки на чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. Накануне встречи наставник хорватом Златко Далич отметил, что его команда - явный фаворит в этой встрече.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости