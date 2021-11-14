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Рубрика: Спорт

Дубль Панарина помог "Нью-Йорк Рейнджерс" переиграть "Коламбус"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин забросил две шайбы в ворота "Коламбуса" и был признан первой звездой встречи.
Фото: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Минувшей ночью за океаном прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. В одном из них встречались "Коламбус" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Героем матча стал Артемий Панарин.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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Российский форвард "рейнджеров" в нынешнем сезоне имел всего две заброшенных шайбы. Но в матче против "Коламбуса" Хлебушек наконец-то проявил себя в роли снайпера. Его команда выиграла 5:3, а Панарин записал на свой счет дубль. В итоге он был признан лучшим игроком встречи.

Не повезло голкиперу "рейнджеров" Игорю Шестеркину. В одном из эпизодов партнер толкнул на него игрока соперника и россиянин не смог продолжить встречу. Но обошлось без травм.

В других матчах "Сент-Луис" уступил "Каролине" - 2:3. В составе проигравших по шайбе забросили Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. Гол Александра Барабанова не спас от поражения "Сан-Хосе". "Акулы" проиграли "Колорадо" со счетом 2:6.

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