Дубль Панарина помог "Нью-Йорк Рейнджерс" переиграть "Коламбус"

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин забросил две шайбы в ворота "Коламбуса" и был признан первой звездой встречи.

Минувшей ночью за океаном прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. В одном из них встречались "Коламбус" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Героем матча стал Артемий Панарин.

Российский форвард "рейнджеров" в нынешнем сезоне имел всего две заброшенных шайбы. Но в матче против "Коламбуса" Хлебушек наконец-то проявил себя в роли снайпера. Его команда выиграла 5:3, а Панарин записал на свой счет дубль. В итоге он был признан лучшим игроком встречи.

Не повезло голкиперу "рейнджеров" Игорю Шестеркину. В одном из эпизодов партнер толкнул на него игрока соперника и россиянин не смог продолжить встречу. Но обошлось без травм.

В других матчах "Сент-Луис" уступил "Каролине" - 2:3. В составе проигравших по шайбе забросили Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. Гол Александра Барабанова не спас от поражения "Сан-Хосе". "Акулы" проиграли "Колорадо" со счетом 2:6.