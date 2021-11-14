Холлоуэй победил Родригеса на турнире UFC Fight Night 19

В главном поединке турнира ММА в Лас-Вегасе американец Макс Холлоуэй победил единогласным решением судей Яира Родригеса из Мексики.

Бой прошел в упорной борьбе, с небольшим преимуществом американского спортсмена. Судьи по итогам боя отдали победу Холлоуэю - 49-46, 48-47, 48-47.

Для американца эта победа стала 23-й в карьере, Родригес потерпел третье поражение.

Стали известны гонорары участников. Холлоуэй заработал 491 тысячу долларов, а Родригес получил 161 тысячу. Мексиканец после боя был отправлен в больницу с подозрением на перелом ноги.

"Я был очень хорошо готов к бою, но Макс просто потрясающий боец. Он проделал великолепную работу. Сегодня он был лучше меня, и мне ничего не остается, как принять это", - сказал Родригес после боя.