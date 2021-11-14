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14.11.2021 18:48
Рубрика: Спорт

Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP

Текст: Анна Козина
Фото: Shelley Lipton/Icon Sportswire via Getty Images Фото: Shelley Lipton/Icon Sportswire via Getty Images
Фото: Shelley Lipton/Icon Sportswire via Getty Images

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев с победы начал защиту титула на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Турине.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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В своем первом матче в Красной группе Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

- Мы провели на корте два часа. Для трех сетов это очень быстро, хотя игра была плотная, - сказал Медведев в интервью на корте. - Я рад, что получилось сделать брейки в тех геймах, где были брейк-пойнты. Это был единственный ключ к этому матчу. Корт очень быстрый, поэтому ты не успеваешь подумать и придумать тактику. Так что задача состоит в том, чтобы просто вернуть на один мяч больше, чем соперник.

Даниил также отметил, что ему нравится выходить на корт в ранге действующего чемпиона.

- Да, на меня оказывается дополнительное давление, люди ожидают от меня больше, чем раньше. Но мне это нравится, мне нравится чувствовать себя чемпионом, - признался российский теннисист. - При этом хорошо, что мы играем не в Лондоне, а в другом городе. Надеюсь, что в этом году у меня тоже получится победить.

Помимо Медведева и Хуркача, в красной группе, выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев.

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