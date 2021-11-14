Шестнадцатилетний Матвей Мичков стал героем на первом этапе Евротура

В Финляндии завершился первый этап Евротура - Кубок Карьяла. В своем последнем матче российская сборная встречалась с чехами и победила со счетом - 5:2.

Напомним, что первые два поединка обновленная сборная России уступила - 0:3 - финнам и 2:4 шведам. Впрочем, по мнению тренерского штаба нашей команды, на результат не стоит обращать внимания, ведь у нас были и свои герои.

Таковым, без сомнения, можно назвать 16-летнего нападающего питерского СКА Матвея Мичкова. В матче с командой Швеции он сотворил гол-шедевр в стиле финна Гранлунда. На 22-й минуте поединка Матвей в лакросс-стиле отправил шайбу прямо за шиворот голкипера "Тре Крунур".

Отметим, что Мичков стал автором самой "молодой" шайбы за национальную сборную за всю историю отечественного хоккея. В день матча Матвею было 16 лет, 11 месяцев и 4 дня. Ранее только двум игрокам удавалось отличиться заброшенными шайбами до достижения 18 лет - это Александр Овечкин (17 лет, 11 месяцев и 21 день) и Никита Чибриков (17 лет, 11 месяцев и 29 дней). За 67 лет в составе сборных СССР и России в 18 лет заброшенные шайбы записали на свой счет 15 игроков.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов остался очень доволен игрой Матвея:

- Он просто умница. Лакросс на таком уровне увидишь нечасто. У Матвея были доли секунды на принятие решения. Это, конечно, супергол, который будут вспоминать долго.

Интересно, что и наставник шведов Юхан Гарпенлев остался под впечатлением от игры российского форварда:

- Меня впечатлил гол Мичкова. Трудно забросить такую шайбу в игре. Это квалифицированный игрок, у которого быстрые руки. На такое можно лишь смотреть и улыбаться.

Разозлил ли защитников этот гол? Им по 30 лет, а забрасывает 16-летний хоккеист.

Юхан Гарпенлев: Мы не думаем о таких вещах. Неважно, сколько лет ему - 16, 25 или 30. Наша команда пытается выиграть матч. Думаю, у России то же самое. Они тоже хотят победить. У них в команде игроки разного возраста. Когда есть такой особенный игрок, он может вырасти в очень хорошего хоккеиста.

Гол Петера Форсберга на Олимпиаде в Лиллехаммере попал на почтовые марки в Швеции. Может ли подобное случиться с голом Мичкова?

Юхан Гарпенлев: Для вас, возможно, а для нас - нет. У России Свечников забивал. Но если хоккеист сделал это в 16 лет в такой игре, он особенный игрок.

Комментарий звезды

Александр Овечкин, российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз":

- Хочу поздравить Матвея с классной игрой. Он уже побил мой рекорд, когда получил вызов в сборную. Теперь пришло время показать себя. Эта шайба - доказательство того, что у него отличное будущее в хоккее. Хочу пожелать ему успехов, всего самого наилучшего. Главное - работай, парень, и у тебя все получится!

Досье "РГ"

Матвей Мичков родился в Перми. Его первыми командами стали "Молот" и чуть позже ярославский "Локомотив".

В мае 2020 года Мичков разорвал контракт с "Локо", после чего перешел в петербургский СКА.

Интересно, что в юниорскую сборную Мичков попал после своего стартового сезона в МХЛ, где дебютировал в 15 лет за СКА-1946. В новой для себя лиге, где выступают парни на пять лет старше, Матвей стал лучшим бомбардиром своей команды и вошел в топ-8 самых результативных игроков сезона. За основную команду СКА Матвей дебютировал еще на летнем турнире имени Николая Пучкова. И в первом же своем матче он забил в ворота "Сочи". В нынешнем сезоне КХЛ на его счету два гола в 10 матчах.