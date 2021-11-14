В классическом дерби одноклубников Казань оказалась сильнее Питера

В центральном матче седьмого тура мужской Суперлиги на берегах Невы сразились два "Зенита" - серебряные призеры предыдущего первенства питерцы и самые титулованные в стране казанцы, десять раз бравшие золото чемпионата. Победила команда из столицы Татарстана - 3:1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:17).

Блокирующий питерцев Дмитрий Пашицкий (No 19) и его партнеры не справились с игравшими под нагрузкой казанцами. Фото: пресс-служба ВФВ

Если питерцы, возглавляемые наставником сборной России Туомасом Саммелвуо, на минувшей неделе спокойно вели тренировки, то казанские волейболисты успешно (3:1, 3:0) сыграли два матча в Эстонии в 1/32 финала Кубка ЕКВ против "Бигбанка" (Тарту).

Несмотря на загруженность и переезды, гости под началом экс-либеро национальной дружины Алексея Вербова в Питере смотрелись куда лучше хозяев. Казанцы начали матч с рывка 8:3, были сильнее в концовках первой и второй партии. Ну а в четвертом сете во многом благодаря разыгравшемуся серебряному призеру токийской Олимпиады Дмитрию Волкову преимущество гостей и вовсе оказалось сокрушительным - 25:17.

- В концовках нам надо играть более уверенно, расслабленно, невзирая на счет, - сказал наставник питерцев Саммелвуо. - В четвертой партии нас подвело то, что в одной расстановке в простых ситуациях не могли "сняться". Мы мало блокировали, при этом процент эффективности в атаке у нас лучше.

Рулевой казанцев Вербов отметил самоотдачу своих игроков: "Ребята, наверное, подустали, это был четвертый матч за восемь дней. Но они смогли преодолеть эти трудности, победили принципиального соперника, заработав три полноценных очка".

Самыми результативными в игре стали: у гостей - Дмитрий Волков (21), Максим Михайлов (13), в рядах хозяев - Егор Клюка (17), Федор Воронков (13).

"Зенит-Казань" попал в очень плотный график и провел сразу четыре встречи за восемь дней

Не проигравший ни разу в шести турах лидер чемпионата "Локомотив" (Новосибирск) вчера дома встречался с кемеровским "Кузбассом". Результат стал известен уже после подписания этого номера "РГ". У ВК "Зенит-Казань" и столичного "Динамо" по шесть побед и одному поражению. "Бело-голубые" в минувшие выходные в Москве взяли верх над новоуренгойским "Факелом" - 3:0 (29:27, 25:17, 25:15). Напомним, что только две команды по итогам регулярного чемпионата напрямую выйдут в "Финал шести".

Тем временем в женской Суперлиге на посту главного тренера московского "Динамо" дебютировал экс-связующий сборных СССР, СНГ и России Константин Ушаков, ранее семь лет работавший в Краснодаре. Он сменил отправленного в отставку серба Желько Булатовича. Первый матч при Ушакове москвички выиграли у "Минчанки" - 3:0 (25:22, 25:21, 21:17).