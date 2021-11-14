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14.11.2021 19:14
Рубрика: Спорт

Восьмерка лучших теннисистов собралась на Итоговом турнире года

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, в воскресенье приступил к защите титула на традиционном Итоговом чемпионате ATP, который проходит в итальянском Турине.
Даниил Медведев - один из фаворитов турнира наравне с Новаком Джоковичем. Встретятся ли они в финале? Фото: ЕРА Даниил Медведев - один из фаворитов турнира наравне с Новаком Джоковичем. Встретятся ли они в финале? Фото: ЕРА
Даниил Медведев - один из фаворитов турнира наравне с Новаком Джоковичем. Встретятся ли они в финале? Фото: ЕРА

Медведев попал в одну - Красную - группу с представителем Германии, олимпийским чемпионом Токио Александром Зверевым, который занимает третье место в мировом рейтинге, итальянцем Маттео Берреттини (7) и поляком Хубертом Хуркачем (9). Свой первый матч Медведев уже после подписания этого номера "РГ" в печать провел как раз с Хуркачем.

Фото: Shelley Lipton/Icon Sportswire via Getty Images
Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP

Еще один наш теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев, по результатам жеребьевки отправился в Зеленую группу, которую возглавил лидер рейтинга ATP серб Новак Джокович. Там же сыграют грек Стефанос Циципас (4) и норвежец Каспер Рууд (8). Прорыв Медведева в концовке прошлого сезона, когда он выиграл "Мастерс" в Париже и Итоговый турнир года, придал Даниилу мощный импульс. Он дошел до финала Australian Open, где уступил Джоковичу. Но потом взял у серба реванш на US Open, впервые в карьере став триумфатором "мэйджора" и лишив Новака его звездного часа и календарного "Большого шлема". Еще были титулы на турнирах в Торонто, Мальорке и Марселе. Всего их у Медведева теперь 13.

- Из-за пандемии мы долго не играли в 2020 году. Возвращаться на корт было нелегко. Но успех в Париже и Лондоне вернули мне уверенность в себе, в своих силах, - цитирует Медведева пресс-служба ATP. - Ее хватило на весь текущий сезон, ведь я знал, что могу бороться и побеждать лучших игроков Тура.

На Итоговом чемпионате в Турине собралась восьмерка сильнейших теннисистов. Даже учитывая статистику личных встреч, предсказать результаты матчей группового этапа очень сложно. Все-таки это конец года с накатывающей усталостью - и физической, и психологической. Тем не менее фавориты Красной и Зеленой групп очевидны - это Медведев и Джокович.

Они не встретятся раньше плей-офф. Но кто не хочет увидеть их очередное противостояние в финале?! Ведь оно уже становится принципиальным. В решающем матче на "Мастерсе" в Париже Новак не дал Медведеву защитить титул. Посмотрим, как будут развиваться события в Турине. Но, кажется, Джокович готов к новой битве.

В Турине Даниил Медведев постарается защитить прошлогодний титул 

- Чувствую себя свежее, чем обычно, потому что сыграл не так много турниров, как в предыдущие годы. Но у меня было много изматывающих матчей - не только физически, но и морально, особенно на турнирах "Большого шлема", - отметил Джокович, который выиграл три "мэйджора" из четырех. - Этот год, когда я мог установить историческое достижение, собрав календарный "Шлем", вообще был непростым. Эта ситуация давила на меня и действительно отняла у меня много сил. Мне был необходим перерыв, чтобы восстановиться и подготовиться к концовке сезона. Я хорошо начал, с победы в Париже, надеюсь преуспеть и здесь, в Турине.

Кубок Дэвиса

Сразу после завершения Итогового чемпионата стартует финальная стадия командного Кубка Дэвиса, которая пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Россияне, которые считаются фаворитами турнира, в группе А сыграют с испанцами и эквадорцами. Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин, вошедшие в состав, начнут подготовку без лидеров сборной Медведева и Рублева. Да, у наших парней будет совсем мало времени на перезагрузку, но есть один плюс - не будет проблем с акклиматизацией и сменой часовых поясов.

Напомним, что россиянки во главе с капитаном Игорем Андреевым выиграли Кубок Билли Джин Кинг. Рассчитываем на победный дубль от команды Шамиля Тарпищева.

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