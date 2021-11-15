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15.11.2021 20:34
Рубрика: Спорт

Андрей Рублев впервые в карьере будет противостоять Джоковичу

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Пятая ракетка мира Андрей Рублев в понедельник уже после подписания этого номера "РГ" в печать стартовал на Итоговом чемпионате года, который проходит в Турине. В 2020-м Андрей не смог выйти из группы, так что сейчас однозначно хочет пройти в плей-офф.

Правда, сделать это будет отнюдь не легче, чем в прошлом сезоне. Рублев попал в одну группу с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, а также греком Стефаносом Циципасом и норвежцем Каспером Руудом. Андрей рассчитывает, что поможет опыт, полученный в Лондоне.

Фото: iStock
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- Мне не хочется говорить о своих шансах или о том, что я являюсь темной лошадкой. Я просто хочу сосредоточиться на процессе. Попробую пройти как можно дальше. Сейчас я буду действовать немного по-другому, более раскрепощенно. Я кое-чему научился в прошлом году, проанализировал ошибки, выучил урок. Посмотрим, смогу ли применить полученные знания, чтобы добиться большего, - цитирует Рублева официальный сайт ATP. - Я чувствую себя отлично. В последние две недели тренировки складывались хорошо как на корте, так и за его пределами. Я стараюсь прибавлять во всех аспектах и буду придерживаться этого плана и во время турнира. Если работать на максимуме, то, может, и не сразу, но результаты придут.

Стартовый матч Рублев провел против Циципаса. Счет их личных встреч был 5:3 в пользу грека. Но самое интересное - это первый в карьере матч с Джоковичем.

- Вообще мне нечего терять, так что я не буду испытывать никакого давления. Даже если я легко проиграю, ничего страшного не случится, - отметил Андрей. - Когда противостоишь одному из величайших, нужно просто верить и выкладываться. Это единственный путь.

Между тем действующий чемпион Итогового турнира Даниил Медведев, который для начала одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем (6:7 (5:7), 6:3, 6:4), узнал своего следующего соперника. Им стал олимпийский чемпион из Германии Александр Зверев.

Саша, который занимает третью строчку рейтинга АТР, выиграл первую партию у интальянца Маттео Берреттини на тай-брейке со счетом 7:6 (9:7) и повел во второй (1:0), после чего итальянец отказался от продолжения борьбы из-за травмы мышц живота. Пока о снятии с соревнований Берреттини не сообщалось. Он сам озвучил желание сыграть два оставшихся матча в группе.

Между тем на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) определились три полуфиналистки. В плей-офф пробились сразу две испанки - Гарбинье Мугуруса и Паула Бадоса, а также эстонка Анетт Контавейт.

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