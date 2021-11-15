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15.11.2021 06:26
Рубрика: Спорт

Бразилия первой из южноамериканских команд получила путевку в Катар

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
Сборная Бразилии досрочно обеспечила себе путевку в финальную стадию чемпионата мира, обыграв на своем поле Колумбию со счетом 1:0. Единственный мяч с передачи Неймара забил Лукас Пакета.
Бразильцы, как и подобает королям футбола, досрочно стали участниками чемпионата мира 2022 года. Фото: EPA Бразильцы, как и подобает королям футбола, досрочно стали участниками чемпионата мира 2022 года. Фото: EPA
Бразильцы, как и подобает королям футбола, досрочно стали участниками чемпионата мира 2022 года. Фото: EPA

Несмотря на поражение в недавнем финале Кубка Америки, Бразилия - лучшая команда Южной Америки на данный момент. Вдуматься только: в 12 турах отборочного цикла команда Тите одержала 11 побед и лишь раз сыграла вничью. С 34 набранными очками "желто-зеленые" уверенно лидируют в квалификации и уже при любых раскладах не опустятся ниже третьего места. Четвертую позицию занимает Чили, отстающий от бразильцев за шесть поединков до конца отбора аж на 18 очков.

Фото: РИА Новости
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Безусловно, главным действующим лидером и звездой у пятикратных чемпионов мира остается Неймар. Форварда "ПСЖ" то и дело критикуют как на родине, так и в Европе. Но, как бы то ни было, именно от Неймара во многом зависит игра бразильцев. В девяти матчах квалификации он забил семь раз и отдал восемь голевых передач. Рассуждая о целях на турнир в Катаре, Неймар подчеркнул: его команда намерена завоевать титул. Вместе с тем десятка "желто-зеленых" отметил, что следующий чемпионат мира может стать последним в его карьере.

- Возможно, первенство планеты в Катаре станет для меня последним. Мне так кажется, поскольку я не знаю, хватит ли у меня силы духа продолжать заниматься футболом. Так что я сделаю все возможное, чтобы выиграть и осуществить главную мечту детства. Думаю, мы на это способны, - заявил Неймар.

Что интересно, бразильцы обеспечили себе путевку на ЧМ-2022 прямиком перед выездным матчем с Аргентиной (17 ноября). Напомним, что предыдущая встреча этих команд была прервана уже в ее самом начале из-за грандиозного скандала с участием аргентинских футболистов.

- Да, мы выполнили задачу по выходу на чемпионат мира, но впереди нас ждет принципиальное противостояние. Никто из нас не собирается отдыхать, Бразилия приложит максимум усилий. Лично я хочу пройти весь отбор без поражений, так что никаких послаблений не будет, - отметил главный тренер "желто-зеленых" Тите.

Аргентинцы на данный момент занимают второе место в квалификации, отставая от бразильцев на шесть очков. В своем последнем матче "альбиселеста" обыграла в гостях Уругвай (1:0).

Команда Лионеля Скалони сумела победить одного из конкурентов на чужом поле и без Лионеля Месси в стартовом составе. Форвард "ПСЖ" поневоле стал одним из виновников большого скандала перед этим матчем. Дело в том, что руководство французского клуба не хотело отпускать его в национальную сборную из-за травмы, ввиду которой Месси вынужден был пропустить последние две встречи за свой клуб. Но, несмотря на жалобы парижан в ФИФА, Лионель отправился в Аргентину. Впрочем, внести большой вклад в успех "альбиселесты" он так и не сумел, поскольку Скалони выпустил своего лидера уже в самой концовке - на 76-й минуте.

Фото: REUTERS
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- Мы решили оставить Месси в запасе, так как он приехал к нам после повреждения. Идея заключалась в том, чтобы Лео вышел на поле во втором тайме, получил определенное игровое время с мыслями о предстоящей схватке с Бразилией, - подчеркнул Скалони.

Ну а Уругвай всерьез рискует впервые за долгое время остаться без чемпионата мира. Луис Суарес и компания идут на шестом месте с 16 набранными очками. Столько же в активе Чили с Колумбией, но они опережают уругвайцев по дополнительным показателям.

- Мы сделали все возможное, чтобы набрать хотя бы одно очко, но этого оказалось недостаточно. Наше положение обязывает нас побеждать в каждой из оставшихся шести игр. Уругвай должен быть на чемпионате мира, мы приложим все усилия для этого, - заявил Суарес.

Тем временем

Ветеран бразильского футбола Дани Алвес спустя пять лет вернулся в "Барселону". Контракт с 38-летним защитником рассчитан до конца весны с возможностью продления еще на один год. Главным инициатором приглашения Алвеса стал новый главный тренер "сине-гранатовых" Хави, выступавший вместе с Дани за "Барсу". Напомним: Алвес защищал цвета этого клуба с 2008 по 2016 годы и завоевал за то время 23 трофея. Его последней командой был "Сан-Паулу".

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