Экс-армеец Муса сыграл больше всех матчей за Нигерию

Матчи квалификации чемпионата мира-2022 проходят в эти дни не только в Европе и в Южной Америке. В частности, ко вторнику должен финишировать второй этап отборочного цикла в Африке.

На этой стадии 40 команд разбиты на десять квартетов. В следующий раунд выходят только победители групп. Там они будут разбиты по парам и разыграют пять путевок на ЧМ-2022. В третий раунд уже вышли Египет, Марокко, Мали и Сенегал. Сегодня и завтра определятся обладатели еще шести путевок.

Причем календарь составлен так, что претенденты на эти путевки почти во всех квартетах сойдутся друг с другом в очных встречах. В группе "А" Алжир (13 очков) сразится с Буркина-Фасо (11). В группе "С" - Нигерия (12) сыграет с Кабо-Верде (10). К слову, капитан "суперорлов", как называют себя нигерийцы, наш старый знакомый - Ахмед Муса, который дорос до топ-уровня в московском ЦСКА. В недавнем матче с Либерией (2:0) он забил пенальти, но главное не это. Муса провел за национальную команду уже 102 матча. И это рекорд. Ахмед обошел таких легенд, как Джозеф Йобо и Винсент Эньеама, у которых осталось по 101-й игре.

Но вернемся к африканской квалификации. В группе "D" за путевку в следующий раунд побьются Кот-д Ивуар и Камерун, в группе "G" - ЮАР и Гана, в группе "J" - Бенин и ДР Конго.

Квалификационные турниры продолжаются также в Азии (4 прямых путевки), зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америки (3). Отметим, что из-за ковида квалификация пока не стартовала в Океании.