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15.11.2021 19:25
Рубрика: Спорт

Нашим футболистам надо победить в двух переходных матчах для выхода на ЧМ-2022

Текст: Артур Нанян (Сплит)
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Сборная России в последний момент упустила шанс напрямую выйти в финальную стадию чемпионата мира-2022, уступив хорватам (0:1). Но у команды Валерия Карпина все еще есть возможность поехать в Катар - пройти через сито стыковых матчей.
Судьбу матча Хорватия - Россия решил автогол защитника Федора Кудряшова. Фото: Reuters Судьбу матча Хорватия - Россия решил автогол защитника Федора Кудряшова. Фото: Reuters
Судьбу матча Хорватия - Россия решил автогол защитника Федора Кудряшова. Фото: Reuters

Впервые в истории первенств планеты стыки проведут не в один этап, а в два. Выходит, теперь попасть на соревнования со второй строчки сложнее, чем раньше. По нынешнему регламенту в так называемых переходных играх участвуют не только команды со вторых мест отборочного цикла, но и две сборные с наивысшим рейтингом Лиги наций, которым не удалось пробиться в двойку сильнейших в группах классической квалификации (на данный момент это Австрия и Чехия).

Фото: GettyImages
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Итак, во время жеребьевки 26 ноября в Цюрихе 12 команд будут поделены на шесть полуфинальных пар (24-25 марта). Победители сыграют в финале плей-офф (28-29 марта) за три оставшиеся путевки. На обоих этапах проводят только один матч, а не два, как раньше. Хозяевами стартового раунда стыков станут шесть сборных со вторых мест с наилучшими показателями. Важный момент: учитываться будут результаты с первыми пятью соперниками группы. Выходит, поединки с киприотами, в которых россияне победили 2:0 и 6:0, в зачет не пойдут. Принимающие стороны второго этапа стыков определятся жребием.

Прикинуть всех потенциальных соперников подопечных Валерия Карпина можно будет завтра вечером уже по окончании отборочного турнира. Россия, вероятнее всего, будет сеяной командой и попадет в первую шестерку из вторых сборных. На первом этапе оппонентами наших могут стать Шотландия, Турция (либо Нидерланды или Норвегия), Финляндия (может быть Украина, но в случае выхода "жовто-блакитных" в стыки УЕФА разведет нас с ними) и Северная Македония.

Впрочем, посев вряд ли сильно поможет россиянам. Даже если в стартовом этапе мы получим соперника чуть слабее или примерно одного уровня, то во втором придется столкнуться с куда более сильной командой. К примеру, со Швецией, Швейцарией и Португалией с Криштиану Роналду.

Скорее всего, готовить российскую сборную к стыкам будет Валерий Карпин. Изначально в его контракте был прописан пункт, согласно которому в том случае, если наши станут вторыми в квалификации, его договор будет автоматически продлен.

К чести Карпина, от ответственности он не уходит: на пресс-конференции после поражения от хорватов специалист признал свою вину в неудачном результате в Сплите и высказался о мартовских матчах.

Перед матчем вы сказали, что будете атаковать. Но Россия в основном защищалась. Почему?

Валерий Карпин: Да, мы много внимания уделили обороне. Вчера я говорил, что каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Россия позволила Хорватии владеть мячом и идти вперед. Почему так произошло? Надо проанализировать, и только после этого я смогу ответить на ваш вопрос.

Что не получилось? Тезисно.

Валерий Карпин: Самое главное - не было контригры. Имею ввиду не контратаки, а игру с мячом. Мы уже много говорили об этом. В Сплите у многих футболистов не было желания получать мяч, а обороняться все 90 минут невозможно. В такой ситуации может что-то случайно залететь в ворота, так и произошло.

Фото: AFP/FRANCK FIFE
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Что за травма у Кудряшова? Не было мысли заменить его до автогола?

Валерий Карпин: С удовольствием сделал бы это, но к тому моменту мы уже произвели пять замен.

Как себя чувствует Кудряшов?

Валерий Карпин: Он расстроен. Все его поддержали, такое может случиться с каждым.

Вам важно, с кем будете играть в стыковых матчах? Они будут в марте, когда у сборников будет не так много практики.

Валерий Карпин: По поводу с кем и где играть - обсудим после жеребьевки. Насколько сложно - проблемы были сейчас и будут в марте. Разницы нет.

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